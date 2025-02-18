В Китае ответили, рассматривают ли возможность отправки своих миротворцев в Украину

В Китае отреагировали на предложение США по отправке своих военнослужащих в Украину в рамках миротворческой миссии после завершения горячей фазы войны, о котором сообщали западные СМИ. В МИД страны отказались комментировать "гипотетические вопросы".

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В то же время в КНР заявили, что всегда придерживались "справедливой позиции по украинскому кризису". Такое заявление сделал спикер МИД Китая Го Цзякунь, сообщает Global Times.

"В ответ на запросы СМИ относительно сообщения о том, что американские официальные лица предлагают неевропейским странам, таким как Бразилия или Китай, отправить своих военнослужащих в миротворческие силы в Украине после окончания конфликта и о том, рассматривает ли Китай отправку миротворческих войск в Украину, представитель МИД Китая Го Цзякунь сказал: "Мы не комментируем гипотетические вопросы", – говорится в сообщении.

В то же время представитель внешнеполитического ведомства КНР заявил, что позиция Китая относительно "украинского кризиса" всегда была "справедливой", что Пекин якобы неоднократно подтверждал.

Напомним, ранее издание The Economist сообщило, что в США рассматривают возможность привлечения миротворцев из Китая и Бразилии для Украины. Источники издания заявили, что вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил сомнения в эффективности только европейских войск, которые могут войти в миротворческую миссию. Американские чиновники предлагают альтернативный формат миротворческой миссии, которая бы состояла из военных неевропейских стран.

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