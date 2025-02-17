В США рассматривают возможность привлечения миротворцев из Китая и Бразилии для Украины – The Economist

Вашингтон изучает возможность привлечения миротворческих сил из неевропейских стран для контроля соблюдения потенциального мирного соглашения в Украине. В частности, речь идет о военных из Китая и Бразилии.

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Об этом сообщает The Economist. Ранее ряд СМИ сообщал, что после подписания соглашения о прекращении огня в Украине могут быть развернуты европейские миротворческие миссии.

Однако, по данным издания, вице-президент США Джей Ди Венс выразил сомнения в эффективности исключительно европейских войск в переговорах с Россией.

По информации издания, американские чиновники предлагают альтернативный формат миротворческой миссии, состоящей из военных неевропейских стран.

"Американские официальные лица предлагают другой вид миротворческих сил, включая неевропейские страны, такие как Бразилия или Китай, которые расположились бы вдоль возможной линии остановки огня как своего рода буфер", – говорится в сообщении издания.

Франция, со своей стороны, предложила вариант европейской миротворческой миссии, которая должна находиться на безопасном расстоянии от линии фронта и не участвовать в возможных боевых действиях.

Напомним, ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс не исключил отправки американских военных в Украину и еще большего санкционного давления в отношении России. В частности, при условии, что российский диктатор Путин не согласится на мирное соглашение с Киевом, которое будет гарантировать долгосрочную независимость страны. В то же время он высказал идею "перезагрузки" отношений с РФ, если будет заключено "справедливое соглашение".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский считает, что любые миротворческие силы, если они будут развернуты в Украине, должны включать войска США. По его словам, это будет залогом их эффективности.

Ожидается, что вопрос размещения на территории Украины миротворческого контингента из Европы станет одной из центральных тем для обсуждения на Мюнхенской конференции по безопасности этой недели. Хотя такую перспективу при условии, что Украина не станет членом НАТО, разумным шагом считают не все европейские чиновники и аналитики западных стран.

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