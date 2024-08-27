'Нам нужно вернуть людей': в Киеве стартовал большой форум с участием руководства страны, в центре внимания – вопросы экономики и войны. Видео

Во вторник, 27 августа, в Киеве стартовал форум "Украина 2024. Независимость" при участии глав государственных институций, темой обсуждения на котором является война, экономика и шаги Украины на пути к справедливому миру. В конце встречи ожидается пресс-конференция президента Владимира Зеленского.

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Об этом сообщает корреспондент OBOZ.UA, который присутствует на мероприятии. Трансляция доступна в эфире парламентского телеканала "Рада".

Первыми на полях форума выступили премьер-министр Денис Шмыгаль, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, генпрокурор Андрей Костин, а также глава Офиса президента Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.

Заявления Шмыгаля

По словам премьера, правительство рассматривает ряд мер по принципу "воюй или работай" – чтобы вывести из тени людей, которые получают зарплату "в конвертах" и не платят налоги.

"Принцип не новый. Его озвучивал президент, мы все с этим согласны. В государстве, которое борется за свое выживание, не может быть стоящих в стороне людей. Люди должны либо воевать, либо делать все, чтобы обеспечить воюющих", – заявил Шмыгаль.

В этом контексте он отметил, что Украина ставит своей задачей вернуть домой выехавших за границу граждан. Речь идет о людях, которые смогут работать и платить налоги в родной стране.

Глава правительства подчеркнул, что во время массированных ударов 26 августа Россия впервые атаковала кассетными боеприпасами распределительные подстанции Украины. В то же время добавил, что Украина значительно подняла уровень своих возможностей в производстве вооружений, в частности дронов.

Заявления Ермака

Глава ОПУ назвал главное условие организации второго Саммита мира. По его словам, сейчас проходят тематические конференции, посвященные отдельным пунктам Украинской формулы. Кроме того, "фактически ежемесячно расширяется" список государств и организаций, присоединившихся к коммюнике по результатам первого первого такого мероприятия в Швейцарии.

Киев стремится к тому, чтобы к нему присоединились страны так называемого Глобального Юга (страны в Азии, Африке, Латинской Америке и Карибском бассейне, которые Всемирный банк считает государствами с низким или средним доходом).

Эту тему обсуждали президент Украины и премьер-министр Индии во время его визита в Киев, но Нью-Деэли не присоединилось к коммюнике, несмотря на присутствие на швейцарском Саммите.

Также, по словам главы ОПУ, продолжается работа над организацией тематических конференций, которые должны завершить наработку рабочих групп после встречи в Джедди (Саудовская Аравия). Речь идет о наработке конкретных шагов по реализации каждого из пунктов формулы.

Союзники должны создать общий план реализации формулы мира президента Украины, являющегося главным условием для организации второго Саммита (он будет касаться именно реализации украинской формулы).

"У нас есть предварительные заинтересованности от нескольких стран, которые готовы принять этот саммит", – заверил Ермак.

Об участии представителей военной разведки или СБУ не сообщалось. В то же время в онлайн-режиме на мероприятии должен выступить главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Известно, что закончится все общением Владимира Зеленского с представителями СМИ.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне президент провел совещание с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов. На нем также присутствовали генпрокурор Костин и глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.

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