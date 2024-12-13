В Киев во время российской атаки прибыла делегация из США: появились детали визита. Фото

В разгар одной из самых массированных ракетно-дроновых атак по украинской энергетике утром 13 декабря в Киев прибыла делегация из США. Украинскую столицу посетили посол США по особым поручениям по вопросам киберпространства и цифровой политики Нейт Фик и директор Оборонного инновационного подразделения Дуг Бек.

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В рамках визита у них запланированы встречи с представителями оборонно-технического сектора Украины, в ходе которых речь пойдет о возможностях для будущего сотрудничества с США в сфере безопасности. Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк в аккаунте в сети Х.

"Рада приветствовать посла Нейта Фика и Дуга Бека, директора Оборонного инновационного подразделения, в Киеве – даже во время воздушной тревоги. Они встретятся с представителями оборонно-технического сектора Украины, чтобы обсудить уроки, извлеченные на поле боя, и возможности для будущего сотрудничества с США", – отметила она.

Глава дипломатического представительства США в Киеве также опубликовала фотографию с гостями, сделанную на Центральном железнодорожном вокзале столицы.

Напомним, утром 13 декабря Россия запустила по Украине ракеты из Ту-95МС, "Калибры", "Кинжалы" и ударила баллистикой. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в это утро враг совершил "один из самых масштабных ударов по энергетике".

Захватчики запустили 287 средств воздушного нападения: 193 БпЛА разных типов и 94 ракеты, среди которых баллистика. Силы обороны отразили атаку, уничтожив 81 ракету и 80 дронов.

Впрочем, врагу удалось нанести серьезный вред энергосистеме: из-за российских ударов по ТЭС в Украине отключения света резко усилили.