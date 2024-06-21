В Киев с визитом прибыл заместитель госсекретаря США по политическим вопросам. Фото

Украину в пятницу, 21 июня, посетил заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Джон Басс. Он приехал в Киев на поезде.

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О визите рассказала в X (Twitter) посол Соединенных Штатов Америки в нашей стране Бриджит Бринк. Она встретила чиновника на вокзале.

Басс хочет встретиться украинскими чиновниками и другими партнерами, "чтобы подтвердить твердую поддержку Украины в ее борьбе против незаконной агрессии России".

Джону Бассу 60 лет, он родом из северной части штата Нью-Йорк. В дипломатии с 1988-го. В марте текущего года после отставки Виктории Нуланд был назначен исполняющим обязанности заместителя госсекретаря по политвопросам.

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