В Украину прибыл спикер польского Сейма: Елена Кондратюк объяснила, чем важен визит. Фото и видео

Спикер Сейма Польши Шимон Головня 19 июня прибыл в Украину. Свой визит он начал с чествования погибших и возложения цветов к Стене памяти возле Михайловской площади в Киеве.

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О приезде Шимона Головни сообщила вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк в своем Facebook. Она также опубликовала видео, снятое у Стены памяти павших за Украину.

"В Украине маршалок Сейма Польши Шимон Головня", – написала Кондратюк.

Она добавила, что это первый визит спикера Сейма Польши в Украину после недавних выборов в польский парламент.

"Ценно, что свой визит спикер начинает с памяти погибших и возложения цветов к Стене памяти возле Михайловской площади", – отметила Елена Кондратюк, которая также приняла участие в памятном мероприятии.

По словам вице-спикера, визит Шимона Головни важен "для развития межпарламентского сотрудничества и свидетельства поддержки украинско-польских отношений".

В рамках рабочего визита спикер Сейма Польши также выступил в Верховной Раде Украины. Свою речь он начал на украинском языке, а закончил словами: "Слава Украине!".

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что провел встречу с Шимоном Головней, во время которой поблагодарил за личные усилия в поддержке Украины и за соответствующие политические решения польского Сейма.

Также Стефанчук рассказал, что отметил важность участия президента Польши Анджея Дуды в Глобальном саммите мира в Швейцарии и поддержку инициатив, изложенных в украинской Формуле мира.

"Отдельно поблагодарил польскую сторону за неизменную поддержку Украины на нашем пути к членству в НАТО. В июле состоится Саммит НАТО в Вашингтоне, предварит это высокая встреча на уровне глав парламентов стран-членов НАТО. И я рассчитываю, что мы выйдем на общую позицию парламентов относительноприближение Украины к Альянсу. В то же время рассчитываю, что будет подписано оборонное соглашение между Украиной и Польшей", – рассказал спикер Рады.

По словам Стефанчука, сейчас между Украиной и Польшей проведены два раунда консультаций по тексту документа.

Также политики отдельно обсудили путь Украины к членству в ЕС.

"Надеюсь, что уже в ближайшее время мы начнем работать в рамках утвержденной переговорной рамки. Конечно, уделили внимание межпарламентскому сотрудничеству, эффективной работе между аппаратами польского и украинского парламентов и качественному диалогу на уровне групп дружбы. Отдельно поднял тему восстановления. Обратился к коллеге с предложением общие проекты на уровне глав парламентов. Это могут быть проекты восстановления детских садов, школ или больниц", – рассказал Стефанчук.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 октября 2023 года в Польше прошли парламентские выборы, которые определили 460 членов Сейма. Оппозиция получила большинство: "Гражданская платформа" под руководством Дональда Туска, альянс "Третий путь" и Левая партия. Правящая консервативная партия "Право и справедливость" (ПиС) Ярослава Качиньского и Матеуша Моравецкого получила 35,38% голосов. В ноябре проевропейские партии Польши достигли соглашения о коалиции.

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