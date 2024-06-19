Говорили о ситуации на фронте и воздушном терроре: Зеленский провел встречу с маршалком Сейма Польши. Видео

С маршалком Сейма Республики Польша Шимоном Головней, который 19 июня приехал в Украину, встретился президент Владимир Зеленский. Они поговорили о ситуации на фронте, российском воздушном терроре и сотрудничестве по защите украинского неба.

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Офис президента Украины на своем сайте сообщил, что Зеленский отметил уровень сотрудничества между нашими парламентами, а также – инициативу проведения в польском Белостоке саммита глав парламентов Украины, Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. Это событие состоялось 10-11 июня.

Глава государства поблагодарил Варшаву и отдельно Сейму страны за всестороннюю помощь.

"Спасибо за польскую адвокацию по поводу украинского будущего членства в ЕС. Мы действительно ощущаем эту поддержку со стороны Польши, и я надеюсь на положительное решение Евросоюза до конца июня. Нам нужна также ваша поддержка в преддверии саммита НАТО", – сказал президент.

Отдельное внимание было уделено результатам Глобального саммита мира в Швейцарии, в котором принял участие президент Польши Анджей Дуда, а также подготовке к подписанию двустороннего соглашения о безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, Шимон Головня начал визит в Украину с почтения памяти погибших и возложения цветов к Стене памяти возле Михайловской площади в Киеве.

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