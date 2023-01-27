В Киев прибыли инспекторы по надзору за использованием западной помощи в Украине, – посол Бринк

В Киев прибыли инспекторы из США по надзору за использованием западной помощи в Украине. Они прибыли в столицу с целью улучшить независимое наблюдение.

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Об этом заявила в Twitter посол США в Украине Бриджит Бринк. По ее словам, гостьями нашей страны стали – представители Служб генеральных инспекторов из Госдепа США, Пентагона и Агентства международного развития США.

"Мы придерживаемся самых высоких стандартов подотчетности и всестороннего надзора за помощью, предоставляемой США", – написала Бринк.

Как известно, в четверг, 26 января, во время слушаний в Комитете по международным делам Сената США заместитель госсекретаря по политическим вопросам Государственного департамента Виктория Нуланд озвучила заявление по поводу того, что специальные аудиторы от правительства США, Всемирного банка и международной компании Deloitte работают в Украине.

Она отметила, что эксперты пытаются убедиться в целевом использовании помощи Запада.

"Мы продолжаем поддерживать важные реформы и антикоррупционные меры украинского правительства по всей стране", – сказала Нуланд.

В то же время, накануне координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби в Белом доме заявил, что США разделяют обеспокоенность президента Украины Владимира Зеленского по поводу обвинений в коррупции касательно некоторых чиновников нашего государства и их отставки, в частности.

При этом Кирби заявил, что США не видят никаких признаков злоупотребления бюджетной или оборонной помощью Украине.

Более того, он сказал, что США имеют высокое доверие к процессу распределения бюджетной помощи, поступающей от США Украине через Всемирный банк.

По его словам, власти страны не видят признаков того, что распределение такой помощи страдает от коррупции, негативно влияет на безопасность и оборонные системы.

Ранее некоторые американские законодатели заявляли о желании принять дополнительные усилия для подотчетности и надзора за использованием американской военной и гуманитарной помощи Киеву. В частности, спикер Палаты представителей Кевин Маккарти подчеркивал, что республиканцы не собираются выписывать "неограниченный чек" Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти СШАобъявили о проведении аудита эффективности и добросовестности использования американской помощи в Украине. Речь идет о сумме в 113 млрд долларов.

Также OBOZREVATEL писал, что в Киеве работают аудиторы США, контролирующие использование предоставленной западными партнерами военной помощи. Американские аудиторы прибыли вместе с консультантами Всемирного банка и Deloitte, чтобы убедиться, что "никакая помощь или оружие не перенаправляются".

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