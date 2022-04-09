В Киев прибыли евродепутаты из 11 стран: они посетят освобожденные от оккупантов пригороды столицы

В Киев прибыли 35 депутатов парламентов из 11 стран Европы. Цель приезда – выразить поддержку народу Украины и помочь выстоять в войне, развязанной преступным режимом президента страны-агрессора РФ Владимира Путина.

Об этом заявил депутат Европарламента, глава объединения United For Ukraine Андрюс Кубилюс, передает "Укринформ". Он и спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук провели совместный брифинге в Киеве в субботу 9 апреля.

"Нас всех объединяет желание помочь Украине в этой войне, которая на самом деле преступна и которую можно охарактеризовать как войну кремлевского неонацизма", – сказал Андрюс Кубилюс.

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Он также выразил благодарность народу Украины, поскольку на самом деле это общая война и "украинцы борются за свободу всего мира".

Кубилюс также пообещал, что евродепутаты – представители неформального объединения United For Ukraine продолжат борьбу за поставки Украине оружия, введение всех санкций, включая эмбарго на торговлю с РФ в сфере энергетики, гуманитарную помощь для украинцев, скорейшее вступление Украины в ЕС, план Маршала (восстановление страны после войны) и международный трибунал для Путина и Лукашенко.

В свою очередь, спикер украинского парламента Руслан Стефанчук сообщил, что евродепутаты, прибывшие в Украину, посетят освобожденные от оккупантов пригороды Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен своими глазами увидела последствия зверств войск РФ в Буче. Она обратилась к народу Украины со словами поддержки.