Министр обороны Германии Писториус прибыл в Киев с неанонсированным визитом. Фото

Утром 14 января в Киев прибыл министр обороны Германии Борис Писториус. Глава немецкого оборонного ведомства планирует провести переговоры с политическим руководством страны.

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Стоит отметить, что визит Писториуса не был заранее анонсирован, вероятно, по причинам безопасности. Об этом сообщает немецкий информационный портал Tagesschau.

По предварительным данным, немецкий министр проведет переговоры с президентом Владимиром Зеленским, а также с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

В комментарии немецким журналистам Писториус сообщил, что планирует обсудить с руководством страны дальнейшую помощь Украине. Также он хочет получить представление о текущей военной ситуации.

"Для меня важно показать этой поездкой, что мы продолжаем активно поддерживать Украину. Это сигнал, что Германия как крупнейшая страна НАТО в Европе стоит рядом с Украиной", – заявил министр.

Стоит отметить, что накануне Писториус встречался с коллегами из Польши, Франции, Италии и Великобритании в Варшаве, где, среди прочего, обсуждали и поддержку Украины. После этих переговоров немецкий министр рассказал, что если деньги и мощности вооружения будут доступны для производства, то Украина сама быстрее обеспечит собственные войска материалами и оружием. В то же время он отметил, что пятерка европейских стран хочет сделать ставку на более тесное сотрудничество украинских и европейских производителей оружия.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус добиваются до выборов в Бундестаг выделения нового пакета военной помощи Украине на 3 млрд евро. Однако канцлер Олаф Шольц блокирует принятие решения.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 января Борис Писториус по итогам 25-го "Рамштайна" заявил, что Германия передаст Украине 50 дополнительных ракет к системам IRIS-T, которые изначально предназначались для Бундесвера. Также Киев получит 20 БМП Marder и 22 боевых танка Leopard 1А5.

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