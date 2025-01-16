В Киев прибыл с визитом министр обороны Италии Гвидо Крозетто. Фото

В четверг, 16 января, в Киев с официальным визитом прибыл министр обороны Италии Гвидо Крозетто. Приезд главы итальянского оборонного ведомства не был заранее анонсирован.

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У Крозетто запланирован ряд встреч с представителями украинской власти. Об этом в соцсети Х сообщает пресс-служба Министерства обороны Италии.

"Министр Гвидо Крозетто прибыл в Киев с официальным визитом, во время которого он проведет ряд институциональных встреч", – говорится в заявлении ведомства.

По информации итальянских СМИ, визит Крозетто подчеркивает готовность Италии продолжать поддерживать украинское правительство в трудный период. Подробности повестки дня пока не обнародованы, но ожидается, что основными темами будут военная помощь Италии Украине и укрепление обороноспособности страны.

Кроме того, Крозетто может обсудить возможную новую экономическую и гуманитарную помощь и меры по поддержке населения, пострадавшего от российского вторжения.

Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в Украину 16 января с обещанием помочь обеспечить безопасность страны на столетие. Он и президент Владимир Зеленский подпишут в Киеве договор о 100-летнем партнерстве.

Ранее сообщалось, что в Киев приезжал министр обороны Германии Борис Писториус. Глава немецкого оборонного ведомства провел переговоры с политическим руководством страны.

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