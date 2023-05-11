В Киев прибыла с визитом еврокомиссар по внутренним делам: назван ключевой вопрос переговоров
В четверг, 11 мая, в столицу Украины прибыла Илва Йогансон, еврокомиссар по внутренним делам правительства Урсулы фон дер Ляйен. Она провела встречу с министром внутренних дел Игорем Клименко по вопросам безопасности украинцев, как части европейского общества.
О своей рабочей поездке в Киев Йогансон сама написала у себя в Twitter. Она с одобрением отметила работу правоохранительных органов нашей страны в условиях полномасштабной российской агрессии.
"Сегодня я здесь, чтобы обсудить совместную безопасность Украины и Европ. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко добивается отличных результатов", – подчеркнула она.
Еврокомиссар добавила, что в повестку тем включены:
- сотрудничество полиции Европы и Украины;
- работа по предотвращению незаконного оборота огнестрельного оружия;
- расследование военных преступлений;
- помощь в разминировании от европейских саперов.
Как сообщал OBOZREVATEL, 9 мая в Украину прибыла с визитом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она назвала Киев лучшим местом для празднования Дня Европы, поскольку здесь европейские ценности "защищаются каждый день".
"Теперь 9 мая будет Днем Европы – в Европейском Союзе, а также в Украине. Сегодня мы встречаемся в Киеве в этот особый день, потому что Киев – это идеальное место, чтобы праздновать День Европы. Ежедневно храбрый народ Украины защищает именно те ценности, которые являются основой Европейского Союза", – прокомментировал прибытие коллеги украинский лидер Зеленский.
Фон дер Ляйен в рамках однодневной поездки успела встретиться и с первой леди Еленой Зеленской. Они обсудили вопросы реабилитации украинских детей, среди которых 364 несовершеннолетних, которые вернули из России.
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