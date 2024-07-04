Ряд источников сообщает, что июля Виктор Орбан поедет в Москву. Но команда Виктора Орбана устами Kovács Zoltán это не подтверждает, но и не опровергает, просто в фирменном стиле замечает, что их лидер едет в Азербайджан.

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Звучить наче абсурдно, але це не так. Орбан не тільки може, але й хоче це зробити. Поїхати до Москви напряму, чи до Азербайджану через Москву.

UPD: журналіст Szabolcs Panyi відслідкував, що угорський урядовий літак сьогодні вже злітав з Будапешта до Москви і назад. Клас, угорці веселяться.

Це мені нагадує блеф, коли Віктор Орбан раптом зібрався на похорони Горбачова у Москву у вересні 2022, і одночасно його команда поширювала конспірологію про те, що під час того візиту Орбан буде мати таємні зустрічі з керівництвом Росії щодо миру в Європі. Орбан, схоже, знову робить той самий трюк.

Усе це не має Київ демотивувати, а навпаки - мотивувати краще розуміти гру угорського лідера.

Зараз це гра на:

1) власну роль посередника між Москвою, Пекіном і Вашингтоном (під Трампа), яким Орбан наразі не є, але прагне стати. Раніше Орбан підбивав на це Папу Римського, але нічого не вийшло;

2) лідера європейських популістів-трампістів, коли твоє позиціювання має бути не суто проукраїнським, чи проросійським, а умовний третій шлях, коли ти можеш домовитися з обома і принести Європі мир. Крч, трампізм у чистому вигляді.

Залишається проблема з європейськими грошима, але їх Орбан досі надіється обміняти на щось аналогічне, типу 9 мільярдів для України в рамках Peace Facility Fund.

Згоден, у такому контексті гасло угорського президентсва в ЄС HU24EU звучить по особливому.