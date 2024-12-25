В ISW объяснили, что стоит за заявлениями России об условиях переговоров с Украиной и до сих ли пор Путин уверен в шансах на успех

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко повторила тезисы российского диктатора Владимира Путина об "открытости России к компромиссам в переговорах". При этом Москва настаивает на выдвинутых ранее ультиматумах, провозглашенных еще весной 2022 года в Стамбуле.

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Постоянное озвучивание Москвой требований о "нейтралитете" Украины и существенном сокращении украинской армии свидетельствуют: Путин по-прежнему верит, что Россия способна победить Украину на поле боя. Об этом идет речь в новом аналитическом материале американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики обратили внимание на заявление Матвиенко, сделанное ею 24 декабря. Спикер российского Совета Федерации заявила, что Россия якобы "открыта к компромиссам в переговорах с Украиной". При этом Москва требует от Киева выполнения своих требований, выдвинутых еще в Стамбуле в марте 2022 года, когда российские войска наступали на Киев, а также на востоке и юге Украины.

"Матвиенко добавила, что Россия не отступит от этих условий ни на йоту", – говорится в материале.

Заявление Матвиенко, добавили аналитики, стало еще одним повторением требований Путина относительно того, что переговоры с Украиной должны базироваться на тех самых "бескомпромиссных требованиях", которые он выдвигал еще до полномасштабного вторжения и позже, когда у России были самые большие за всю войну "территориальные достижения" .

"Частичное соглашение, возникшее во время украинско-российских переговоров в Стамбуле в марте 2022 года, отмечало, что Украина будет постоянно нейтральным государством, которое не сможет вступать в НАТО, и налагало ограничения на украинскую армию, подобные тем, которые Версальский договор наложил на Германию после Первой мировой войны, ограничив численность Вооруженных сил Украины до 85 тыс. солдат. Требования России в Стамбуле были в основном более подробными версиями требований, которые Путин выдвинул за несколько месяцев до начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, включая "демилитаризацию" и нейтралитет Украины", – подчеркнули аналитики.

В ISW добавили, что то, что российские чиновники типа Матвиенко повторили или еще повторят очередной ультиматум Путина, высказанный им на "Прямой линии" 19 декабря, свидетельствует об одном: российский диктатор сохраняет уверенность в своей неизбежной победе – как и тогда, когда Россия еще не продемонстрировала неспособность победить Украину на поле боя или когда она имела значительно большие, чем сейчас, "достижения".

"ISW продолжает оценивать, что ссылки высокопоставленных российских чиновников на условия, которые Путин пытался навязать Украине, когда он верил, что его полномасштабное вторжение может произойти через несколько дней в 2022 году, отражают его предполагаемую уверенность в том, что он может полностью победить Украину в военном плане, несмотря на огромные поражение, которые Украина с тех пор нанесла российским войскам", – заявили в ISW.

Напомним, на днях Путин снова расхвалил "Орешник" и пригрозил Украине вероятным "испытанием в боевых условиях" этой экспериментальной российской ракеты.

По словам диктатора, создание "Орешника" якобы стало историческим событием в ракетно-космической отрасли. Путин подчеркнул, что "ничего подобного никогда не происходило".

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