В Испании состоится секретная встреча 'коалиции желающих' для помощи Украине: у участников заберут телефоны – СМИ

В Испании во вторник, 4 ноября, состоится секретная встреча "коалиции желающих", в которой примут участие представители 35 стран. Целью обсуждений будет продолжение оказания помощи Украине.

Об этом сообщает El Mundo. Саммит будет проходить с соблюдением максимальной секретности: у участников заберут даже телефоны.

Политики соберутся в условиях строгой конфиденциальности

Известно, что собрание начнется в 9:00 утра и продлится примерно до 15:30. В программе запланировано два блока обсуждений, посвященных оказанию помощи Киеву.

Мероприятие организовано с соблюдением строгих мер безопасности, в частности, участников предупредили о запрете пользования мобильными телефонами, которые будут собирать в специально отведенном месте.

Также делегатов призвали не разглашать подробностей встречи и воздержаться от публикаций в социальных сетях или других платформах.

Во время первого блока встречи чиновники планируют рассмотреть вопрос усиления поддержки Украины, в частности в военной и оборонной сферах, а также обсудить координацию мероприятий, направленных на повышение давления на Россию. Участники намерены определить ключевые приоритеты помощи и достичь согласованных решений.

После этого с речью выступит министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, который в течение 30 минут представит свое видение текущей ситуации.

Во время второго блока дискуссий участники сосредоточатся на выработке общего подхода к гарантиям безопасности для Украины. Они обменяются мнениями относительно правовых, политических и дипломатических аспектов этих гарантий, а также обсудят возможный вклад Коалиции добровольцев в предотвращение будущей агрессии со стороны России.

Напомним, 24 октября президент Владимир Зеленский подвел итоги прошедшей встречи с лидерами "коалиции желающих" в Лондоне. Он заявил, что все участники согласились с тем, что стоит и дальше давить на РФ – ее нефтяные компании, терминалы, флот российских танкеров и на всю инфраструктуру.

Как писал OBOZ.UA, президент Украины перед заседанием "коалиции желающих" в Лондоне в третий раз за год встретился с королем Великобритании Чарльзом III в Виндзорском замке. После этого он имел разговор с главой правительства Великобритании Киром Стармером. Их встреча состоялась в частном формате в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит.

