В Греции заявили, что готовы пропустить Украину в очереди за немецкими БМП Marder

Греция готова пропустить Украину в очереди за немецкими БМП Marder. Отмечается, что обороноспособность страны не пострадает, если эти поставки будут отложены.

Видео дня

Об этом пишет BILD со ссылкой на источники в военных кругах. На вооружении Греции уже есть около 400 таких систем.

"Афины также могли бы справиться с более поздней доставкой "Мардеров", если бы Германия сначала захотела поставить их Украине. Обороноспособность Греции не пострадает, если поставка куниц будет отложена", – заявили военные.

По словам министра обороны Кристин Ламбрехт, после объявленного ремонта танков, 40 куниц должны поступить как из промышленных запасов, так и из запасов Бундесвера. Примечательно, что до сих пор она категорически исключала поставку со складов Бундесвера.

Пресс-секретарь Минобороны сказал, что в настоящее время Бундесвер имеет на вооружении порядка 370 "мардеров". При этом, сколько используются только как склад запчастей или в учебных целях, неизвестно.

В то же время, производитель Rheinmetall должен первоначально поставить Греции 40 Marder, а она в свою очередь, передать Украине более старые боевые машины пехоты БМП-1.

"Соглашение об обмене боевыми бронированными машинами из Германии в Грецию и бронетранспортерами из Греции в Украину выполняется нормально", – заявил министр обороны Греции Никос Панайотопулос.

Также отмечается, что Греция поставила в Украину больше танков, чем планировалось.

"В январе мы получим больше "Мардеров" и доставим больше БМП. Греция теперь может обойтись пока даже без поставок "Мардеров" из Германии – в пользу Украины. Греция с самого начала заняла "четкую позицию в пользу помощи украинскому народу", – отметили в Минобороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, Греция готова передать Украине зенитно-ракетные системы С-300, если США установят на их место систему Patriot. По такой же процедуре Афины могут отдать и любые другие системы ПВО российско-советского происхождения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!