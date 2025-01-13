Беларусь вернула к украинской границе войска, отведенные осенью 2024 года – Гаюн

Белорусское командование снова перебросило подразделения вооруженных сил республики на приграничье с Украиной. Еще в сентябре-октябре 2024 их оттуда вывели.

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Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн". Известно, что 11-я омбр уже находится в Столинском и Лельчицком районах, 120-я омбр – на окраине аэродромов "Зябровка" и "Боков", а место дислокации 147-й ЗРБ неизвестно.

"Точное время переброски подразделений неизвестно. Численность переброшенных в границу можно оценить в примерно 1500 человек", – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в пограничных районах продолжают находиться подразделения спецназначения внутренних войск. Но, несмотря на это, военную угрозу для Украины они и переброшенные подразделения не создают.

Что касается российского военного контингента в Беларуси, то, по данным мониторинговой группы, в декабре 2024 года ситуация не изменилась. ВС РФ продолжают находиться в тех же локациях, и в той же численности, что и раньше:

- Аэродромы "Барановичи", "Мозырь" ("Боков") и "Зябровка" примерно 530 человек;

– Радиотехнический узел "Барановичи" и 43-й узел связи "Вилейка" – до 1450 человек;

– 313-я военная прокуратура гарнизона и 484-й военный следственный отдел – до 20 человек.

На данный момент мониторинговый канал оценивает количество находящихся в республике российских военных в примерно 2000 человек.

Следует отметить, что в начале декабря BELPOL сообщил, что в 2025 г. на территории 1405 базы артиллерийских боеприпасов (в/ч 42707, н.п. Большая Горожа, Осиповичский р-н) будет построен российский военный объект, который будет включать "сооружения для размещения личного состава и автотранспортной техники". Причина строительства объекта пока неизвестна.

7 января 2025 года стало известно о том, что Сухопутные войска ВС РБ (вероятно, во второй половине декабря) нарастили свое присутствие в украинском пограничье. Белорусские военные были переброшены в Столинский район Брестской области и Лельчицкий, Мозырский и Гомельский районы Гомельской области.

Как писал OBOZ.UA, в конце 2024 года диктатор Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время на территории Беларуси будут размещены десять ракетных комплексов "Орешник". Он также допустил, что по желанию Москвы количество этой техники может быть увеличено.

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