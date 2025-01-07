Беларусь нарастила военное присутствие на границе с Украиной. Карта

Сухопутные войска ВС РБ (вероятно, во второй половине декабря) нарастили свое присутствие в украинском приграничье. Беларусских военных перебросили в Столинский район Брестской области и Лельчицкий, Мозырский и Гомельский районы Гомельской области.

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Проект "Беларускі Гаюн" в своем Telegram-канале, а также на сайте Motolko.Help поделился сводкой военной активности войск Александра Лукашенко. Речь идет о периоде 23 декабря 2024 года – 5 января 2025-го.

Журналисты обратили внимание на новость, что 24 декабря председатель Гродненского облисполкома и командующий войсками Западного оперативного командования ВС РБ "поздравили военнослужащих, которые выполняют задачи по усилению государственной границы Беларуси".

29 декабря аналогичное мероприятие провели председатели Гомельского облисполкома и Мозырского райисполкома, а также командующий войсками Северо-Западного оперативного командования.

Очевидно, что речь идет о переброске Сухопутных войск. По информации расследователей, ближе к границе с Украиной передислоцировались отдельные подразделения:

– 11-й механизированной бригады (в/ч 33933, Слоним): расквартированы в Столинском (Брестская область) и Лельчицком районах (Гомельская область);

– 147-го зенитного ракетного полка (в/ч 96869, Бобруйск): место дислокации не известно;

– 120-й механизированной бригады (в/ч 04147, Минск): часть расквартирована в окрестностях аэродромов "Зябровка" (Гомельский район) и "Боков" ("Мозырь") (Мозырский район).

Что касается другой военной активности, то:

– в конце декабря из России в беларусский аэродром "Мачулищи" прилетал военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ;

– авиаактивность (полеты самолетов и вертолетов как Беларуси, так и России) наблюдалась на аэродромах "Мачулищи", "Барановичи", "Лунинец";

– 1 и 3 января на "Барановичах" фиксировались полеты истребителей ВВС РБ по юго-восточным регионам страны;

– одиночные машины и небольшое колонны (до 10 единиц техники) Беларуси были замечены в Мозыре и на отдельных участках республиканских и местных автомобильных дорогах (Р31 и других).

– перемещения ВС РФ по железной дороге и автомобильным дорогам не фиксировались.

Руководитель ЦПД при СНБО Украины Андрей Коваленко подчеркнул: эта информация не означает создания ударных группировок и подготовки к наступательным действиям. Угрозы вторжения со стороны РБ сейчас нет.

Как писал OBOZ.UA, в конце 2024 года диктатор Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время на территории Беларуси будет размещено десять ракетных комплексов "Орешник". Он также допустил, что по желанию Моcквы количество этой техники может быть увеличено.

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