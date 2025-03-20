В Госфинмониторинге не смогли объяснить основания для санкций против Порошенко, – Сюмар

Народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар, Владимир Арьев, Ахтем Чийгоз и Владимир Вятрович во второй раз пришли в Госфинмониторинг, чтобы выяснить, на основании чего его глава Филипп Пронин сделал представление на СНБО по поводу санкций против Петра Порошенко.

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Об этом сообщила пресс-служба "ЕС".

Как сообщила Виктория Сюмар, руководителя на рабочем месте снова не было. Впрочем, глава юридического департамента Госфинмониторинга подтвердил, что ведомство не имеет права передавать какую-либо информацию ни Кабмину, ни СНБО, а исключительно правоохранительным органам. Таким образом, отмечает Сюмар, представление Финмониторинга, на основании которого введены санкции, незаконно.

"Сходили мы во второй раз в Госфинмониторинг, чтобы все-таки получить ответ о "шокирующих злоупотреблениях" Порошенко, ставших основанием для наложения на него санкций (там как минимум должно быть финансирование или причастность к терроризму). Нам снова сказали, что Филиппа Пронина на работе нет. Его заместителей, наверное, тоже, потому к нам отправили руководителя юридического департамента. Он сказал, что никаких записок по Порошенко в глаза не видел и доступа не было. И что Госфинмониторинг может только передавать аналитику правоохранительным органам. За любое другое разглашение этой информации предусмотрена уголовная ответственность. Поэтому то, что сделал Пронин в Кабмине и СНБО, подпадает под определение преступления", – отмечает Сюмар.

"Руководитель юрдепартамента однозначно заявил, что ему неизвестно не только содержание тех документов, которые легли в основу политических решений СНБО по наложению санкций на Порошенко, но ему не известен даже сам факт, что подавались эти документы. Человек, который должен сопровождать процедуру представления такого рода документов в правоохранительные органы или в другие органы, которые должны создать основу для юридических решений, ничего о такого рода шагах, предусмотренных процедурой, не знает. Следовательно, это делалось в обход предусмотренных процедур, что само по себе также нарушение закона", – добавляет Владимир Вятрович.

"Таким образом без всякого объяснения можно наложить санкции на любого гражданина Украины. Забрать имущество, запретить участие в выборах и любые сделки. Абсурд? Нет, наша реальность, как она сейчас есть", – считает Виктория Сюмар.

"Банковая должна осознать, что, нарушая принципы демократии, невозможно усилить позицию Украины относительно нашей интеграции в Евросоюз и НАТО. Все эти шаги, к сожалению, это позор, к которому власть тянет наше государство. Команда Зеленского должна прийти в себя после предвыборного угара и мыслить по-государственному, потому что слишком много сейчас на кону", – считает Владимир Арьев.

"Мы обратились с официальным запросом, чтобы нам назначили время и место встречи с руководством Госфинмониторинга для обсуждения ситуации. Согласно Конституции и законам Украины, они обязаны провести эту встречу", – отмечает Арьев.