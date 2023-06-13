В Германии заявили, что нарастят поставки танков Leopard 1 Украине: сколько техники ВСУ получат до конца года

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страна отправит украинской армии дополнительные танки. По его словам, речь идет более чем о ста Leopard 1.

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Немецкий чиновник подчеркнул, что Берлин нарастит поставки танков Украине. Об этом он сказал в интервью журналистам, передает NTV.

"Мы не сможем заменить каждый вышедший из строя танк, но с июля будем наращивать поставки Leopard 1 A5", – убеждает Писториус.

Он уточнил, что до конца 2023 года Германия планирует отправить Вооруженным силам Украины более 100 единиц именно этой бронетехники.

"Танки по-прежнему будут", – заверил глава германского Минобороны.

Напомним: ранее украинские и западные медиа, на основе опубликованных российскими пропагандистами кадров, начали говорить о потере ВСУ нескольких немецких танков Leopard 2. Бойцы Сил обороны, принимавшие участие в одном из боев на Запорожском направлении, указали на потерю такой техники и БМП Bradley. Однако на опубликованных им видео видно, что бронемашины не получили полного уничтожения, а главное – помогли спасти жизнь защитников.

Борис Писториус не стал комментировать подлинность российских фото с якобы поврежденными "Леопардами", но подчеркнул, что во время боевых действий потери в технике неотвратимы.

"К сожалению, природа войны состоит в том, что оружие, танки уничтожаются и люди гибнут. Вот почему наша поддержка Украины так важна", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина попросила у Германии больше Leopard 2 на фоне контрнаступления. Заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник подчеркнул, что в боях такая техника – на вес золота.

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