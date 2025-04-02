В 'Евросолидарности' заявили, что власти заблокировали визит Порошенко в США

Пятый президент Украины Петр Порошенко собирался совершить рабочий визит во Флориду, где проходит ежегодная международная конференция безопасности. На ней лидер "Евросолидарности" должен быть ключевым спикером по Украине.

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Однако председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заблокировал международную командировку Петра Порошенко. Об этом заявила "Евросолидарность".

"По указанию Офиса президента Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заблокировал международную командировку Петра Порошенко во Флориду (США).

Пятый Президент Украины должен быть ключевым спикером по Украине на ежегодной международной конференции безопасности на тему "Вызовы в глобальном политическом ландшафте — как укрепить демократию". Ежегодно это мероприятие собирает представителей правоцентристских политических сил – членов Международного демократического союза (IDU) для обсуждения и координации подходов к развитию трансатлантического единства и сотрудничества.

Поскольку среди основателей IDU – правящая Республиканская партия США, на конференции планировался ряд встреч Петра Порошенко с представителями команды Президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго для обсуждения эффективных стратегий завершения войны, сдерживания и противодействия российской агрессии, а также путей укрепления политической, демократической.

Украинские власти продолжают нарушать принципы многопартийного плюрализма, права оппозиции, блокировать парламентскую дипломатию и подрывать демократические институты в нашем государстве.

Визит лидера оппозиции в США блокируется в то время, когда Офис президента демонстрирует неспособность найти общий язык с новой администрацией, причиняющей вред обороноспособности Украины. Вместо того чтобы объединить усилия, привлечь возможности парламентской дипломатии, Офис занимается политическими преследованиями оппозиции и незаконно вмешивается в работу парламента", – говорится в заявлении партии.