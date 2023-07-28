В 'Евросолидарности' считают отстранение секретаря Полтавского горсовета Карпова продолжением демонтажа местного самоуправления - заявление партии

Партия "Европейская Солидарность" считает отстранение секретаря Полтавского городского совета Андрея Карпова продолжением процесса демонтажа местного самоуправления и реформы децентрализации.

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Об этом идет речь в заявлении политической силы.

"ЕС" вынуждена констатировать, что в День Государственности страна снова должна наблюдать процесс демонтажа элементов государственности, в частности, местного самоуправления.

Отстранение секретаря Полтавского городского совета, и.о. председателя Андрея Карпова от ведения заседания совета в его присутствии происходило без законных оснований, а значит, является нарушением закона.

К сожалению, подобные нарушения мы уже наблюдали во многих других городах, в частности в Чернигове, Ровно, многих других местных советах, которые не контролирует власть, потому что избиратели имели другую волю местного самоуправления.

В 2020 году "Слуга народа" проиграла местные выборы, получив разгромный результат во многих областных и местных советах, не сумев провести ни одного мэра от своей партии. Люди тогда показали команде Зеленского желтую карточку. Сейчас под эгидой военного положения Банковая системно уничтожает децентрализацию, одну из самых успешных проевропейских реформ, проведенную нашей командой.

В то же время, мы слышим замечания наших избирателей о работе полтавской команды и лично Андрея Карпова.

Партия считает, что курс Александра Мамая не может быть продолжен, что Полтава нуждается в смене коррумпированных представителей его команды и качественного управления городом.

Также фракция "ЕС" в Полтаве получила четкие установки относительно позиции по запрету московского патриархата в городе, приоритетного внимания помощи армии и особенно полтавским подразделениям ВСУ, соответствующей политике исторической памяти, которые исповедует "Европейская Солидарность".

Все решения в горсовете должны проходить в четком соответствии с законами Украины.

Очевидно, что "Слуга народа" расставляет своих людей на ключевые должности, чтобы, в том числе, сосредоточить в своих руках все бюджетные финансовые потоки. Вместо борьбы с коррупцией в центре и на местах, власти цементируют авторитаризм из-за незаконных решений", – говорится в заявлении партии "Европейская Солидарность".