В Европе состоялась тайная встреча по поводу войны в Украине: в Bloomberg раскрыли подробности

Бывшие высокопоставленные чиновники Великобритании, Франции, Германии и России встречались в Вене в прошлом месяце для обсуждения потенциальных условий мирных переговоров о прекращении войны России против Украины. В то же время официальные правительства отрицают какие-либо подобные встречи.

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Об этом сообщает Bloomberg. Встреча состоялась по инициативе швейцарского аналитического Центра гуманитарного диалога.

Что известно о встрече

По данным издания, в состав группы входили бывший советник Великобритании по национальной безопасности и экс-посол Туманного Альбиона в Украине и России Тим Барроу, бывший госсекретарь Германии Маркус Эдерер и бывший глава Европейской службы внешних связей Пьер Вимон. При этом имя представителя России не раскрывается.

В Центре заявили о своей готовности поддержать диалоговые инициативы, которые могут помочь разрешить конфликты и облегчить человеческие страдания. По словам источников Bloomberg, учреждение часто действует достаточно дискретно, чтобы защитить диалоговые инициативы, поскольку они часто проводятся независимо, без какого-либо официального участия. Эдерер и Вимонт входят в совет директоров организации.

Официальные правительства европейских стран не прокомментировали эту информацию. Издание пишет, что такие встречи обычно являются частными инициативами, без официального мандата, и проходят в формате экспертных дискуссий и обмена идеями, которые впоследствии могут быть переданы правительству.

Подобное ранее комментировал президент Азербайджана Ильхам Алиев, который заявлял, что бывшие немецкие и российские чиновники встречались в Баку в июле для обсуждения того, как прекратить войну.

Напомним, в Кремле заявили, что не намерены пересматривать свои условия относительно прекращения боевых действий против Украины. По словам российских оккупантов, Москва якобы готова вернуться к переговорному процессу только после "выполнения Украиной условий".

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил о подготовке очередных дипломатических усилий, направленных на возобновление мирного процесса и завершение войны в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор выступил на съезде своей партии "Единая Россия" 28 июня. В своей речи он попытался представить Россию как сильное государство, намеревающееся достичь всех своих целей в войне против Украины военным путем и не собирающееся искать дипломатических решений, а также убедить россиян, что их проблемы носят временный характер.

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