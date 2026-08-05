Один из ключевых вопросов – ПВО: Зеленский провел совещание с военными и объявил о ряде мер

В среду, 5 августа, президент Владимир Зеленский провел совещание с военным руководством. В ходе беседы стороны обсудили ситуацию на фронте, укрепление противовоздушной обороны и новые санкционные меры в отношении России.

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Одним из ключевых вопросов стало резкое сокращение поставок ракет для ПВО от партнеров и поиск путей усиления защиты критически важной инфраструктуры; отдельно был определен ряд приоритетных мер. Подробностями глава государства поделился в своем Telegram.

Ситуация на фронте и важные потребности

"Провел совещание с нашими военными, Министерством обороны, командами Службы безопасности Украины, ГУР и Офиса. Во-первых: доклад Михаила Драпатого, Игоря Скибюка и Евгения Хмары о ситуации на фронте и ключевых потребностях в поставках", – говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что основное внимание во время совещания уделили ситуации на Константиновском и Славянском направлениях. Также были определены первоочередные потребности фронта в дронах и финансировании, согласованы дальнейшие действия в Донецкой области и на других участках боевых действий. Отдельно участники обсудили кадровые вопросы в украинской армии.

Вопросы ПВО для Украины

"Во-вторых: определили порядок дополнительных мер по защите объектов инфраструктуры в Украине. В этом году, к сожалению, значительно сократились поставки противоракетного оружия от партнеров. Количество ракет для ПВО в поставках сократилось втрое по сравнению с 2025 годом. И речь идет не только о лете, но и обо всех периодах первого полугодия 2026 года", – написал президент.

Украинский лидер убежден, что у партнеров есть необходимые запасы ракет, однако для их передачи требуются соответствующие политические решения. Он также подчеркнул важность ускорения производства средств ПВО и локализации этого процесса в Украине, ведь это не только укрепит безопасность страны, но и внесет весомый вклад в защиту жизни на глобальном уровне.

Продолжение дальнобойных ударов по РФ

"Третье: подробно обсудили с военными, разведкой и спецслужбами наши приоритеты на август в отношении дальнобойных санкций против России за эту войну. Продолжаются операции в отношении российских нефтяных объектов и нефтеперерабатывающих предприятий. Цена затягивания войны для агрессора будет расти. Важно, чтобы санкции со стороны партнеров против России усиливали наше дальнобойное воздействие. Будем обсуждать это с ключевыми государствами. Есть меры, которые стоит дополнительно реализовать в санкционной политике. Спасибо всем, кто помогает!" – подытожил Зеленский.

Как писал OBOZ.UA, ранее Зеленский сообщил о новых решениях в сфере оборонного сотрудничества с международными партнерами. По его словам, Украина работает над получением дополнительных пакетов поддержки для противовоздушной обороны, расширением производства западного вооружения на своей территории и углублением сотрудничества с США.

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