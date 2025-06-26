В Европарламенте инициировали объявление вотума недоверия фон дер Ляйен: что происходит

В Европейском парламенте начали процедуру объявления вотума недоверия президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Хотя инициатива, скорее всего, не будет иметь практического успеха, она усиливает политическое давление и привлекает внимание к так называемому скандалу Pfizergate.

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Несмотря на низкую вероятность принятия решения об отставке, эксперты отмечают, что сам факт голосования может стать репутационным ударом для фон дер Ляйен. Политическое большинство в Европарламенте, вероятно, не позволит провалить всю Комиссию, но дискуссия вокруг ее действий снова активизирует интерес к подозрительным договоренностям с фармацевтическим гигантом Pfizer.

Вотум недоверия инициировал румынский депутат Георге Пипереа, представляющий радикально правый фланг. Причиной стали закрытые текстовые сообщения Урсулы фон дер Ляйен с главой компании Pfizer Альбертом Бурлой. Эти сообщения касались переговоров о закупке вакцин во время пандемии COVID-19 в 2021 году.

Пипереа собрал необходимую минимальную поддержку – 70 подписей депутатов. Это значительно меньше двух третей от общего количества депутатов (720), необходимых для реального устранения председателя Еврокомиссии.

Если же голосование состоится и получит поддержку, это будет означать отставку всей Европейской комиссии и запуск сложного процесса формирования нового состава с назначением по одному комиссару от каждой страны-члена.

На своих страницах в соцсетях Пипереа объяснил, что его главная цель – обеспечить прозрачность в работе евробюрократии. Он отметил, что будет интересно посмотреть, как фон дер Ляйен будет объяснять свою позицию, особенно на фоне решения Суда ЕС, который обязал Комиссию обнародовать детали переговоров с Pfizer.

Сейчас парламентские органы ЕС рассматривают вопрос о приемлемости поданного запроса. Если он будет подтвержден, дебаты и голосование могут быть назначены на пленарное заседание во вторую неделю июля. В таком случае Урсула фон дер Ляйен сможет лично выступить на сессии, после чего представители политических групп выскажут свои позиции по ситуации.

Несмотря на недавние обвинения в адрес фон дер Ляйен в сотрудничестве с ультраправыми для ослабления "зеленого курса", ведущие центристские силы не намерены поддерживать инициативу Пипереи. В частности, Европейская народная партия (ЕНП), которая является политической силой самой фон дер Ляйен, а также социалисты из группы S&D и либералы из "Обновить Европу" (Renew Europe) заявили, что будут голосовать против. Представители "Зеленых" также не готовы поддержать предложение, поскольку оно исходит от ультраправых сил.

Председатель группы социалистов Ираче Гарсия Перес четко заявила: "Мы не будем поддерживать ни одной ультраправой инициативы".

Представители "Левых", которые обычно критикуют фон дер Ляйен, также выразили сомнения относительно голосования за предложение. "Мы не сотрудничаем с ультраправыми группами, которые в последнее время де-факто поддерживают повестку дня фон дер Ляйен, а потом делают вид, что злятся на нее", – сказал представитель группы.

Инициативу поддержали преимущественно депутаты из праворадикальных групп "Патриоты за Европу" и "Европа суверенных наций". Несколько голосов в пользу вотума могут поступить и от отдельных представителей ЕНП, в частности словенской делегации, которая уже ранее выступала против переизбрания фон дер Ляйен.

Но ЕНП в целом – собственная партия фон дер Ляйен – естественно проголосовала бы против, раскритиковав вотум недоверия как "безответственный" и "позорный для граждан, которые отдали свои голоса всего год назад".

Как сообщал OBOZ.UA, в мае 2025 года президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что оборонное партнерство между Евросоюзом и Великобританией открывает новые возможности для военной поддержки Украины. Речь идет как о совместном заказе военного оборудования для нашей армии, так и о координации прямых инвестиций в украинский оборонно-промышленный комплекс (ОПК).

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