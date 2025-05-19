Фон дер Ляйен анонсировала новые возможности для военной поддержки Украины: о чем идет речь

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что оборонное партнерство между Евросоюзом и Великобританией открывает новые возможности для военной поддержки Украины. Речь идет как о совместном заказе военного оборудования для нашей армии, так и о координации прямых инвестиций в украинский оборонно-промышленный комплекс (ОПК).

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Об этом фон дер Ляйен сказала 19 мая в Лондоне во время пресс-конференции по итогам саммита ЕС – Великобритания, передает "Укринформ". Она отметила, что европейско-британское партнерство создаст новые возможности для их промышленности, а также для открытой скоординированной поддержки Украины.

"Мы остаемся едиными вокруг поддержки борьбы Украины за ее выживание. Мы решительно привержены полному и безусловному прекращению огня, что должно привести к справедливому и длительному миру в Украине", – подчеркнула политик.

Во время саммита в Лондоне был заключен документ о взаимном понимании, одним из главных достижений которого является партнерство в сфере безопасности и в обороне.

"Это будет способствовать росту сотрудничества в инициативах по безопасности и обороне, что охватывает много тем, – в оборонной промышленности, но также в военной мобильности, в поддержании мира и в кризисном менеджменте, в противодействии гибридным угрозам – если вспомнить лишь несколько направлений. Это первый шаг к участию Великобритании в европейской оборонной инвестиционной программе SAFE, предусматривающей 150 млрд евро кредитов для совместного заказа. Наше партнерство в сфере безопасности и обороны открывает двери к такому совместному заказу", – объяснила фон дер Ляйен.

Полная реализация этого замысла потребует от сторон определенных "следующих шагов", но уже сейчас очевидно, что такое объединение усилий позволит обеим сторонам повысить готовность собственных войск, устранить имеющиеся пробелы в военных возможностях и достичь совместимости между подразделениями, когда вооруженные силы стран Европы и Великобритании привлекаются к участию в совместных военных миссиях.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2025 году Дания будет отвечать за распределение около 830 миллионов евро доходов от арестованных российских активов в ЕС на военную помощь Украине. Осуществляться оно будет по так называемой датской модели, которая будет концентрироваться на закупке вооружений внутри Украины за предоставленные ЕС средства.

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