'В этой войне мы точно победим': Зеленский высказался о мирных переговорах и назвал дату нового разговора с Трампом

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина одержит победу в войне со страной-террористкой Россией. Украинский лидер намерен поговорить с главой Белого дома сегодня, 19 марта.

Видео дня

Об этом он сказал во время совместного брифинга с президентом Финляндии Александером Стуббом. Зеленский добавил, что планируется обсуждение следующих шагов по урегулированию войны.

"В этой войне мы точно победим: сегодня у меня будет звонок с Трампом. Мы сегодня с ним обсудим детали. Я думаю, подробности следующих шагов. У нас уж действительно была очень хорошая встреча наших команд. Я считаю, что все правильно шло, если бы не Россия, которая всегда не удовлетворена, когда что-то идет правильно", – сказал Зеленский.

Гарант надеется, что услышит от американского лидера подробности разговора с диктатором Путиным, который состоялся 18 марта, и добавил, что сначала звонок Трампу – потом все подробности.

Также президент проинформировал о предстоящей переговорной группе в Джидде, в состав которой войдут украинские военные и энергетики.

"Следующая встреча в Саудовской Аравии, если мы будем говорить о частичном прекращении огня, например относительно инфраструктуры, энергетики, а также будет обсуждаться безопасность судоходства, то это будет техническая команда, которая разбирается в этом. С нашей стороны будут военные, энергетики и люди, которые разбираются в портовой инфраструктуре. Это не совсем дипломатическая встреча", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, 18 марта Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Путиным. По ее результату, Кремль отверг идею полного прекращения огня на 30 суток, согласившись не бить по инфраструктуре и энергетике в течение этого времени.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский заявил, что диктатор Владимир Путин хочет провести наступления на Запорожском, Харьковском, Сумском направлении и на востоке Украины. Он намерен использовать это как ультиматум в будущих переговорах о прекращении огня.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!