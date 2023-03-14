В ЕС разрабатывают свою версию закона об 'иностранных агентах' — Politico

Европейский Союз разрабатывает свою версию закона, который заставит неправительственные группы, консультанты и научные учреждения раскрывать любое финансирование из-за границ ЕС. В настоящее время закон находится на ранних стадиях разработки.

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Об этом сообщает издание Politico. Закон заставит как коммерческие, так и некоммерческие организации раскрыть финансирование вне ЕС.

Известно, что закон находится на ранних стадиях разработки. Однако он будет разработан по схеме в Соединенных Штатах и Австралии. Например, в США еще с 1938 года от лоббистов, работающих от имени иностранных правительств, требуется регистрироваться в федеральном правительстве.

При этом европейская версия вряд ли будет нацелена на отдельных лиц. Однако закон заставит как коммерческие, так и некоммерческие организации во всем блоке раскрыть финансирование вне ЕС. Он будет связан с такими транзакциями как оплата академического обучения.

Однако часть чиновников ЕС считает, что принятие подобного закона в настоящее время не вовремя. Принимая во внимание протесты, которые прошли в Грузии на фоне принятия аналогичного закона.

Как сообщал OBOZREVATEL, на заседании юридического комитета по правовым вопросам парламента Грузии 6 марта произошла потасовка между членами партии власти и представителями оппозиции. Депутаты рассматривали контроверсионные законопроекты об "иноагентах", которые сравнивают с жестким законодательством России.

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