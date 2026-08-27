"В духе NATO 3.0": заместитель Хегсета призвал Европу взять на себя ответственность за свою оборону и помощь Украине

Соединенные Штаты рассчитывают, что европейские союзники возьмут на себя основную ответственность за собственную конвенциональную оборону и ведущую роль в поддержке Украины. Вашингтон стремится совместно с европейскими странами определить, как будет постепенно укрепляться роль Европы в обороне континента в рамках нового подхода к НАТО.

Видео дня

Об этом заявил заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в четверг, 27 августа. Он отметил, что США остаются членом НАТО и сохраняют свои обязательства перед Альянсом, однако ожидают от европейских союзников большей ответственности за безопасность Европы.

Европа должна взять на себя основную ответственность за оборону

Колби заявил, что США ведут с европейскими союзниками конструктивный диалог о будущем распределении ответственности внутри НАТО.

"Мы... ведем предметный разговор о том, как нам вместе двигаться вперед в мире, в котором Европа — которая, очевидно, является очень богатым континентом, – может и уже берет на себя основную ответственность за собственную конвенциональную оборону. Конечно, Соединенные Штаты остаются в НАТО и сохраняют связи с Альянсом", — заявил он.

По словам заместителя министра обороны США, речь идет не только об укреплении европейской обороноспособности, но и об изменении роли европейских государств в поддержке Украины.

"Кроме того, Европа берет на себя ведущую роль в поддержке Украины", – добавил Колби.

Он подчеркнул, что Вашингтон хочет услышать позицию союзников относительно такого подхода и их планы по постепенному принятию на себя большей ответственности за конвенциональную оборону континента.

Колби подтвердил, что США разослали союзникам анкету

Колби отметил, что Соединенные Штаты действительно обратились к европейским союзникам с письменным опросником, в котором попросили предоставить оценки и планы относительно будущей организации обороны Европы.

По его словам, США стремились получить непосредственный ответ от стран Альянса о том, как может выглядеть модель конвенционной обороны Европы под европейским руководством.

"Мы хотели услышать мнение союзников напрямую, в письменной форме, в духе НАТО 3.0 — о конвенционной обороне под руководством Европы, но с пониманием того, как мы со временем будем управлять значительными инвестициями таких правительств, как Польша, Германия.. Нидерланды и многих других. Мы надеемся, что и другие присоединятся", — сказал Колби.

США не отказываются от Европы

В то же время Колби подчеркнул, что увеличение ответственности европейских стран не означает утраты стратегического интереса США к континенту.

"Европа остается критически важным интересом Соединенных Штатов, даже тогда, когда мы отдаем приоритет Западному полушарию", — заявил он.

Заместитель главы Пентагона также рассказал о своих встречах с европейскими и американскими военными чиновниками. Утром 27 августа в Брюсселе он провел ряд встреч с европейскими коллегами. Накануне, 26 августа, Колби заслушал доклад штаба Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SHAPE).

А во вторник, 25 августа, он посетил Европейское командование США вместе с генералом Алексусом Гринкевичем.

По словам Колби, эти встречи являются частью более широкого обсуждения будущего распределения оборонной ответственности между США и европейскими союзниками.

Напомним, США приступили к пересмотру присутствия своих войск в Европе. В Пентагоне заявили, что этот процесс должен обеспечить переход НАТО к большей ответственности за собственную обычную оборону.

Как сообщал OBOZ.UA, администрация президента США Дональда Трампа разослала странам НАТО анкету. С её помощью Вашингтон пытался оценить их политическую лояльность к Трампу перед сокращением американского военного присутствия в Европе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!