Истинная причина конфликта президента США с президентом Украины не связана с эмоциональностью обоих президентов и их сложными личными отношениями.

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Эмоциональность и несдержанность Зеленского и хамство и превосходство Трампа стали лишь фоном, усилителем конфликта, который был неизбежен с того самого момента, как Трамп вступил в Белый дом.

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Зеленський і Україна були приречені на розрив із США не тому, що Зеленський носить замість костюма светр, а тому, що інтереси президента Трампа не в Україні, а в росії. Ось де справжня причина конфлікту.

З самого початку передвиборчої кампанії Трамп чесно окреслив, що хоче домовленостей з росією. Не миру, не припинення війни, а саме домовленостей з путіним.

Гучний скандал був неминучим, бо Зеленський і Трамп з Венсом переслідують абсолютно різні цілі. Президент США має пропозицію від путіна заробити сотні мільярдів доларів на торгівлі з росією. Заробити не як країні, США, а особисто, як бізнесмену Дональду Трампу. Ось справжня мета перемовин з путіним. Ось чому Трамп так тримається за росію і називає путіна хорошим хлопцем.

А ми, Україна, своїм небажанням капітулювати, ламаємо Трампу всі плани. Трампу складно реалізувати свої домовленості з убивцею, поки йде війна.

Саме тому, через ці мільярди, а не светр Зеленського, Трамп з Венсом бикували у Білому домі.

З початку своєї каденції Трамп не дав жодного долара чи патрона Україні. Все постачання, яке досі продовжується – це програми, ухвалені Президентом Джо Байденом. Справжнім, сильним і відповідальним Президентом Сполучених Штатів. Було б добре, щоб ганебна сварка у Білому домі нарешті розкрила очі, що адміністрація Трампа грає за ворога і сподіватися треба на власні сили.

А Сполученим Штатам має бути соромно за такого президента. Сподіваюся, американці теж з часом прозріють і побачать, що Трамп відстоює не інтереси Америки, а свою кишеню. Заради путінських грошей він готовий не тільки бути клоуном сам, а й виставляти на посміховисько таку велику країну, як Сполучені Штати Америки.