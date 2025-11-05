Когда Рада проголосовала выделение 500 млн на достройку музея, то в соцсетях это (справедливо) назвали диким популизмом....

Так что сегодня у нас даже не пир, а целый фестиваль....

Рада тільки що (4 листопада – Ред.) проголосувала Податкові та Митні для великого бізнесу… до 2036-го року. І це НЕ тільки ініціатива депутатів, а "за повної підтримки" Премʼєра. Законопроект 13415 та 13414.

ЗА - 245

Пільга буде коштувати 20-40 млрд….

Це при тому, що у нас вже є режими з пільгами:

– інвестиційні няні

– індустріальні парки

– шахтарські міста

– клуб "білого бізнесу"

– "ДІЯ City" та вже "Defense City"

– Просто купа інших різних пільг.

Але щось інвестицій так і не зʼявилося.

Тому що інвестор не буде вкладати кошти, коли завтра рядовий регіональний ДБРовець у тебе цей бізнес може віджати за будь-якою справою.

І абсолютно байдуже половині зала, що у нас зараз:

– немає розуміння, як закривати діру у Бюджеті

– чи будуть гроші від ЄС

– чи буде програма від МВФ

– недофінасування армії на 300 млрд в наступному році.

І ті самі люди, які вчора кричали "всі гроші на оборону" та "немає грошей на підвищення зарплат військовим", сьогодні спокійно за це натиснули зелену кнопку….

P.S. МВФ, Мінфін та ЄС виступили категорично проти. Але хто ж їх слухав.