В Брюсселе перед зданием Европарламента подняли флаги Украины. Видео

В Брюсселе, перед зданием Европейского парламента, 24 февраля рядом с флагами стран ЕС развевались сине-желтые флаги. Это символический жест в знак поддержки Украины в третью годовщину полномасштабного вторжения России.

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Об этом сообщает Радио Свобода. Обычно перед Европарламентом размещены исключительно флаги государств-членов ЕС, но в эти дни они чередуются с украинскими.

Таким образом , Европейский Союз в очередной раз отмечает свою солидарность с украинским народом, который продолжает борьбу за независимость.

Кроме того, ночью здания Европейской комиссии и Европейского совета подсветили цветом украинского флага.

Напомним, 24 февраля 2025 года проходит третья годовщина полномасштабного вторжения страны-террористки России в Украину. В течение этого времени украинский народ мужественно противостоял врагу и боролся за право жить на своей земле. Президент Владимир Зеленский поблагодарил военных и неравнодушных граждан, которые помогают Украине и стоят на ее защите.

В Печерском районе Киева в понедельник, 24 февраля, провели акцию чествования погибших защитников Украины. Родственники павших бойцов вышли на дорогу, держа в руках фотографии воинов, отдавших свою жизнь за нашу страну.

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