'Три года абсолютного героизма украинцев': Зеленский показал знаковое видео в третью годовщину полномасштабного вторжения РФ

24 февраля 2025 года проходит третья годовщина полномасштабного вторжения страны-террористки России в Украину. За это время украинский народ мужественно противостоял врагу и боролся за право жить на своей земле.

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Знаковым видеороликом поделился президент Владимир Зеленский. Он поблагодарил военных и неравнодушных граждан, которые помогают Украине и стоят на ее защите.

"Три года сопротивления. Три года благодарности. Три года абсолютного героизма украинцев. Горжусь Украиной! Спасибо всем, кто защищает ее и помогает. Всем, кто работает на Украину", – говорится в сообщении.

Украинский лидер вспомнил тех, кто отдал свою жизнь, защищая родную землю.

"Вечная память каждому, кто отдал свою жизнь ради нашего государства и людей", – написал он.

Напомним, в ночь на 24 февраля украинские защитники сбили над Украиной 113 из 185 российских беспилотников. В результате вражескої атаки есть повреждения на Днепропетровщине, Одесщине, Киевщине и Хмельнитчине. Противовоздушная оборона работала в 12 областях.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 февраля во время форума "Украина. Год 2025" Владимир Зеленский заявил, что готов покинуть свой пост ради вступления Украины в НАТО. Он добавил, что не планирует быть президентом десятилетиями.

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