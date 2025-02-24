'Остановись!' в Киеве на Печерске почтили память погибших защитников Украины. Фото и видео

В Печерском районе Киева в понедельник, 24 февраля, провели акцию, чтобы почтить погибших защитников Украины. Родственники павших бойцов вышли на дорогу, держа в руках фотографии воинов, отдавших свою жизнь за нашу страну.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Вечная память и слава Героям!

Так, утром на Печерске, на пересечении бульвара Леси Украинки и улицы Генерала Алмазова в 9:00 состоялась акция, для того, чтобы почтить память погибших военных.

Родственники павших бойцов и находящихся в плену вышли дорогу. В руках они держали портреты защитников Украины и красные баннеры с надписью "Остановись, почти память героев".

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в понедельник, 24 февраля, на государственном уровне будут отмечать третью годовщину начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины. В результате в нескольких районах города, в частности, будут действовать ограничения движения транспорта и временно закроют одну из станции метро.

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