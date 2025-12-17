Премьер-министр Великобритании Кир Стармер приказал провести "срочную" проверку относительно масштабов иностранного вмешательства в британскую политику. Она состоится на фоне подготовки к изменению законодательства с целью ужесточения правил в отношении благотворительных взносов.

Видео дня

Об этом сообщает Sky News. Министры инициировали оперативное расследование относительно действующих финансовых правил относительно благотворительных взносов и избирательных гарантий, результаты которого будут обнародованы в конце марта.

Расследование возглавит Филипп Райкрофт, бывший постоянный секретарь департамента Brexit. Он должен оценить, насколько эффективно работают правила на данный момент.

"Правительство поручило провести независимое расследование под руководством бывшего постоянного секретаря DExEU Филиппа Райкрофта относительно иностранного финансового вмешательства в политическую и избирательную системы Великобритании", – сказано в сообщении.

С чем связан такой шаг

Это расследование является прямым ответом на заключение Натана Хилла, бывшего лидера партии Reform UK в Уэльсе. Он признался в получении десятков тысяч фунтов стерлингов наличными за пророссийские заявления в СМИ и Европейском парламенте.

Правоохранители заявили, что, по их мнению, некоторые лица, причастные к этому делу, имеют прямую связь с российским диктатором Владимиром Путиным.

О расследовании в Палате общин объявил министр жилищного хозяйства, общин и местного самоуправления Стив Рид.

"Поведение Гилла является пятном на нашей демократии. Независимая проверка поможет удалить это пятно", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, британский политик Натан Хилл, который был депутатом Европейского парламента в течение шести лет, приговорен к 10 с половиной годам за получение не менее 40 000 фунтов стерлингов (~52 400 долларов США) взяток. Ему платили за продвижение пророссийских нарративов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!