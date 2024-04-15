Саммит мира в Швейцарии: Китай и Россия готовят несколько ловушек для Украины. Интервью с Портниковым

В последнее время отмечается оживление крупных мировых игроков во внешнеполитических отношениях. В марте спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй посетил РФ, Украину и ЕС. Глава МИД Франции недавно посетил Пекин, а впоследствии китайский лидер Си поедет к президенту Макрону.

На днях в КНР с двухдневным визитом побывал глава МИД РФ Лавров, а затем приедет и российский диктатор Путин. Уже через несколько дней Китай посетит канцлер Германии Шольц. Важным для Украины был и визит главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона.

Все эти переговоры на высоком уровне проходят как раз в канун июньского саммита мира в Швейцарии, на котором главы государств должны обсуждать украинскую Формулу мира.

Своими мыслями по поводу последних внешнеполитических движений ведущих стран мира в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился политический аналитик, публицист Виталий Портников.

– Диалог между Европой и Китаем снова набирает обороты. После того как Китай посетил министр иностранных дел Франции, в КНР приедет канцлер Германии Шольц. В мае к Макрону приедет уже Си Цзиньпин, который к тому же посетит Венгрию и Сербию.

– У Китая с Францией и Германией серьезные экономические взаимоотношения. Поэтому Си Цзиньпин хотел бы иметь взаимопонимание с ведущими странами ЕС на фоне тех непростых отношений, которые у него существуют с США. И очевидно, что для Франции и Германии также важно сотрудничество с КНР, прежде всего экономическое. Именно поэтому нынешнее оживление сторон и связано с попыткой выстроить более комфортные экономические отношения. Такие, чтобы на них не влияли возможные элементы обострения американо-китайских отношений.

– Встреча в Париже между Макроном и Си состоится через год после визита президента Франции в Китай. Уже тогда он активно продвигал тезис о стратегической автономии Европы во главе с Францией, чтобы стать "третьей сверхдержавой". Мол, для этого ЕС должен снизить свою энергетическую и военную зависимость от США. Китайцы с энтузиазмом поддерживают эту концепцию и вообще любые другие концепции, которые позволят ослабить влияние Штатов в мире. Кажется, сегодня достаточно удобное время для Китая, чтобы усилить акцент на этом направлении, учитывая слабость американцев.

– Конечно, ЕС может считать, что он не должен быть непосредственным участником китайско-американских отношений, прежде всего связанных с ситуацией в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Но вместе с этим совершенно очевидно, что и США в таком случае могут дистанцироваться от тех проблем, которые связаны с безопасностью европейского континента, чего бы европейцам не хотелось. Поэтому я осторожно воспринимал бы любые заявления, связанные со стратегической автономией Европы от китайско-американских проблем.

Я напомню, что нынешние конфликты – это противостояние между авторитаризмом и демократией. И здесь трудно создать какую-нибудь автономную линию в любом государстве. Потому что, когда США вводят санкции против КНР в связи с ее помощью РФ или предупреждают Китай о невозможности российско-китайского военного сотрудничества, у Франции или Германии будет такая же позиция, ведь они на стороне демократии.

– На днях Китай также посетил глава МИД РФ Лавров. Главные темы – предстоящий визит Путина и Украина. Через год после обнародования "мирного плана КНР из 12 шагов" он, кажется, становится определенной альтернативой Формуле мира президента Владимира Зеленского. Это подтверждают и в РФ, заявляя, что "китайский мирный план наиболее четкий".

– Лавров, очевидно, ездил обсудить детали предстоящего визита Путина в Китай. Также еще одна более чем возможная причина – обсудить совместные действия Москвы и Пекина с точки зрения вариантов окончания того, что в КНР называется "украинским кризисом". Ясно, что у китайцев есть свои взгляды на то, как эта война должна закончиться.

– А какие это взгляды и могут ли они планировать параллельный мирный процесс на свой лад?

– Их взгляды больше всего совпадают со взглядами российского руководителя. Что касается параллельного форума, то они могут его готовить. Это будет некая дипломатическая игра. В принципе, и сам форум в Женеве на самом деле является дипломатической игрой. Ведь сама идея, что могут собраться какие-то страны, даже с участием Китая, и одобрить Формулу мира украинского президента и затем применить ее против России, – это исключительно политическая фантастика, потому что Москва может просто это игнорировать, что она обычно и делает. Надо понимать, что реальное давление и дипломатические заявления – совершенно разные вещи.

– Что мешает реальному давлению на РФ?

– Конечно, если можно было бы добиться от стран Глобального Юга, что они перестают покупать российские энергоносители, то РФ по крайней мере могла бы задуматься о том, чтобы остановить военные действия на территории Украины на той линии, на которой уже находятся войска. Но если РФ продолжает за счет Китая, Индии обогащаться и создавать возможности для милитаризации своей экономики, то никаких оснований у РФ заканчивать эту войну в принципе не существует. И никакой Форум мира в Женеве даже на шаг не приблизит возможность этого окончания.

К тому же мы имеем дело с двумя картинами мира. На Западе могут считать, что рано или поздно Россия осознает, что ее противостояние с цивилизованным миром, экономические санкции, ее ориентиры на Китай мешают самой российской экономике, государственности, противоречат национальным интересам, и если продолжать помощь Украине, то рано или поздно Кремль пойдет на уступки и откажется от войны.

В Китае считают совершенно противоположно, что уже Украина рано или поздно осознает, что продолжение войны с Россией приведет к существенному уменьшению ее населения, к краху экономики и к захвату новых территорий российской армией. И что рано или поздно Украина осознает, что единственный выход для ее сохранения – договоренности с РФ на российских условиях, переход в ее сферу влияния, сохранение для украинской государственности территории, согласованной с Россией, которая, в свою очередь, будет в сфере влияния Китая. Тогда КНР будет готова иметь хорошие отношения и даже помогать восстановлению экономики Украины. То есть обе стороны ожидают того, что одна из них будет более благоразумна и адекватна.

Причем для Запада адекватность – понимание Россией необходимости восстановления отношений с Западом. Для Китая адекватность Украины – понимание, что для бывших советских республик нет никакого другого выхода, кроме как вернуться в сферу влияния метрополии, то есть РФ.

Ведь Китай никогда не давал конкретного ответа на вопрос, что он подразумевает под территориальной целостностью Украины. Это Турция четко говорит, что Крым – украинская территория, как и Восток, и Юг.

Китай ни разу не заявил, что они считают Крым, Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области неотъемлемой частью Украины и без возвращения украинского суверенитета над этими территориями нельзя говорить о справедливом окончании войны. Потому и очевидно, к чему стремится Китай.

– Вы отметили, что Москва и Пекин обсуждают совместные действия с точки зрения вариантов окончания "украинского кризиса". Что именно они могут "готовить"?

– Первый момент – Китай настаивает на участии РФ в мирной конференции в Женеве, где будет присутствовать большинство стран Глобального Юга. Предлагается альтернативный мирный план, и большинство этих стран поддержат не украинскую, а китайскую, а по сути, российскую формулу урегулирования. Это одна возможность для ловушки.

Вторая – такой же вариант происходит без участия России. То есть Китай приезжает, РФ – нет. Китай предлагает свое видение ситуации, которое, по сути, китайско-российское. И опять же большинство стран Глобального Юга согласны с этим видением. И становится очевидным, что украинская Формула мира поддерживается только Украиной и Западом. А весь мир поддерживает другую формулу мира по прекращению войны на той линии, на которой будут находиться войска. И поддерживает отмену санкций против России как необходимое условие любых мирных переговоров.

И третий вариант – проведение Китаем альтернативного миротворческого форума с Россией, в котором будет участвовать арифметически больше государств, чем те, которые будут участвовать в форуме в Женеве, чтобы показать, что большая часть мира выступает не за продолжение войны с целью освобождения украинской территории, а за немедленное прекращение огня, чтобы, мол, предотвратить дальнейшую гибель украинского населения и военных, а также российских военных.

Вот логика этих трех ловушек. Таким образом, все дипломатические усилия Киева и наших западных союзников будут искусно нивелированы руководством РФ и КНР. Это то, что Лавров мог спокойно обсуждать с китайцами.

– На Западе понимают эту угрозу?

– Да, прекрасно осознают всю опасность такого развития событий. И то, что вместо того, чтобы заставить Китай отказаться по крайней мере от военного сотрудничества с Россией, Запад может оказаться в дураках на важной международной конференции, во время которой должна быть продемонстрирована поддержка Украины в ее желании восстановить свою территориальную целостность и вообще вернуться к принципам разрушенного Путиным международного права. И именно поэтому и Шольц, и Макрон будут пытаться объяснить Си Цзиньпину, насколько опасна ситуация, при которой РФ в случае принятия так называемого китайского мирного плана получит карт-бланш на то, чтобы силой изменять границы соседних государств.

Но очевидно и то, что Китай прекрасно отдает себе отчет: если России удастся доказать такое свое право силы цивилизованному миру, завтра он получит такие же возможности давления на соседние государства.

– Еще один знаковый для Украины визит – глава МИД Британии Кэмерон посетил США и встретился с Трампом, чтобы убедить его не тормозить пакет помощи для Украины. Похоже, получилось не совсем удачно.

– Да, мы еще раз убедились, что Трамп остается на своих позициях, как и радикальные республиканцы. При этом Кэмерон не встретился со спикером Палаты представителей Джонсоном во время своего визита. Хотя хотел этого.

А как известно, от него зависит, будет ли поставлен законопроект о помощи Украине на голосование. Так что британские медиа считают, что лорд Кэмерон потерпел поражение в своих попытках убедить Трампа.

– То есть это означает, что пакета помощи от США не будет в ближайшее время, а возможно, и вообще?

– Я не вижу пока оснований говорить, что будет с пакетом. Происходящее вокруг него я считаю просто затягиванием времени до президентских выборов в США. Если в ситуацию может вмешаться какая-то еще составляющая, о которой мы не можем до конца понимать, то все возможно. Например, Джонсон договорится с администрацией Байдена относительно своих интересов или рискнет разрывом с Трампом. Или попытается убедить его в том, что такой шаг не приведет к значительному усилению позиции действующей администрации и не отразится на кампании экс-президента.

Однако пока не видно очевидных признаков такого развития событий. Поэтому оптимизма маловато.