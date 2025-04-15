В Белом доме сказали, отзовется ли Трамп по приглашению Зеленского посетить Украину

Президент США Дональд Трамп видел приглашение своего коллеги Владимира Зеленского посетить Украину. Впрочем, пока неизвестно, согласится ли американский лидер на это.

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Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время брифинга во вторник, 15 апреля. Она также добавила, что еще не обсуждала эту тему с президентом Трампом.

"Окружение президента США не знает, согласится ли он посетить Украину по приглашению Владимира Зеленского, однако пока в Белом доме нет никаких планов на такую поездку" - отметила Ливитт в ответ на вопрос, видел ли глава Белого дома обращение Владимира Зеленского с приглашением посетить Украину, и была ли какая-то реакция со стороны Трампа.

В то же время, она выразила уверенность, что президент США видел это приглашение. Также Ливитт сказала, что может спросить Трампа, что он думает.

"Конечно, у меня нет в планах объявления о потенциальной поездке в Украину", – резюмировала представитель Белого дома.

Напомним, 31 марта стало известно, что духовный советник Трампа посетил Бучу, Ирпень и Бородянку. То, что Бернс там увидел, "глубоко поразило его", поэтому после посещения Бучи пастор заявил, что украинцам нужны не наличные деньги, а танки, самолеты и ПВО.

А после жестокого удара войск РФ по Кривому Рогу 4 апреля, в результате которого погибли 20 человек, в том числе 9 детей, духовный советник Трампа побывал на месте прилета российской ракеты и призвал мир "осудить эту жестокость".

Стоит отметить, что духовный советник президента США Дональда Трампа Марк Бернс, ранее поддерживавший остановку американской военной помощи Украине, после увиденного в Кривом Роге, изменил свое мнение.

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