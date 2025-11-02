'В 2026 году война будет продолжаться': в ООН назвали атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины 'формой террора'

Российская Федерация проводит целенаправленные обстрелы украинской энергетической инфраструктуры накануне четвертой зимы с начала полномасштабной войны. Это является "формой террора" и очевидной попыткой агрессора повлиять на гражданское население Украины.

Соответствующее заявление сделал Матиас Шмале, гуманитарный координатор ООН по вопросам Украины. Он прокомментировал преступную тактику РФ, выступая на пресс-конференции в Женеве.

Представитель Организации Объединенных Наций отметил, что для Украины предусмотрена зимняя помощь, чтобы обеспечить более 1,7 млн человек отоплением и финансовой поддержкой, однако она пока что профинансирована лишь наполовину.

Шмале подчеркнул, что жизнь гражданских вблизи фронта все больше превращается в "борьбу за выживание", а количество погибших и раненых среди мирных жителей выросло на 30%, если сравнивать с ситуацией в 2024 году. Треть убитых и пострадавших получила свои травмы из-за атак дронами.

"Кроме террора войны, сирен и атак, это все чаще также борьба за выживание", – сказал Шмале.

Прогноз ООН по продолжительности войны

В управлении Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных дел предполагают, что в следующем году российская агрессия продолжится.

"Наша базовая оценка на 2026 год заключается в том, что война будет продолжаться", – признал Шмале.

Несмотря на усталость от войны, украинцы демонстрируют чрезвычайную устойчивость. Однако эту стойкость "не следует романтизировать", призвал гуманитарный координатор ООН.

