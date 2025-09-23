'Четыре года хаоса': Трамп раскритиковал ООН за бездействие в отношении войн на планете

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Организацию Объединенных Наций за бездействие в завершении глобальных войн. Он в очередной раз заявил, что остановил 7 войн за 7 месяцев, и подчеркнул, что ни разу не имел помощи в этом от ООН.

Видео дня

Об этом Трамп сказал во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Он обвинил ООН в пустом многословии и отсутствии действий.

4 года хаоса

Трамп отметил, что прошло шесть лет со времени его последнего выступления в Организации Объединенных Наций. Тогда мир, по его словам, был "процветающий и мирный во время моего первого срока".

"С того дня пушки войны разрушили мир, который я установил на двух континентах, эпоха спокойствия и стабильности уступила место одному из крупнейших кризисов нашего времени. И здесь в ООН мы увидели 4 года хаоса", - сказал президент США.

Он отметил, что целью ООН как раз и должна быть остановка конфликтов.

"А в чем цель ООН? Слова не останавливают войны. Организация имеет огромный потенциал, я всегда об этом говорю, но она его не реализует даже близко, по крайней мере сейчас. Все, что они делают, – это просто пишут письма, но никогда не выполняют то, что написали. Пустые слова не развязывают войны. Действия их развязывают. Я развязал все эти войны", – сказал Трамп.

Трамп пожаловался, что ООН не помогала ему останавливать войны

Он снова повторил свою фразу о том, что за 7 месяцев остановил 7 войн, "которые, как все говорили, невозможно остановить". И ни разу, по его словам, ООН даже не пыталась ему помочь.

"К сожалению, во всех случаях Организация Объединенных Наций даже не пыталась помочь ни в одном из конфликтов. Я завершил 7 войн, имел дело с лидерами каждой из этих стран, даже не получил телефонного звонка от ООН с предложением помочь заключить соглашение. Все, что я получил от Организации Объединенных Наций, это эскалатор, который поднимаясь, остановился прямо посередине. Если бы первая леди не была в отличной форме, она бы упала. Мы оба в хорошей форме, мы выстояли. А потом телесуфлер, который не работал. Вот две вещи которые я получил от ООН – плохой эскалатор и плохой телесуфлер. Большое спасибо", – сказал Трамп.

Он снова заговорил о Нобелевской премии мира, на которую заслуживает. Однако добавил, что премии его не беспокоят.

"Многие говорят, что мне стоило бы дать Нобелевскую премию мира за это. Но настоящая награда для меня — то, что людей больше не убивают в этих ужасных войнах. Меня не беспокоят премии. Меня беспокоит спасение жизни. Мы продолжим работать над этим", – сказал Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA, во время своего выступления на Генассамблее ООН Трамп констатировал неудачу Путина в Украине и снова пригрозил санкциями. Он заявил, что США полностью готовы ввести жесткие пошлины против РФ, но для того, чтобы эти пошлины были эффективными, страны Европы должны присоединиться.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!