'Уже понятно, когда и чем должна завершиться эта война': Зеленский выступил в Риме на Конференции по восстановлению Украины. Видео

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что украинские войска и народ твердо верят в свои силы и способность защитить суверенитет, свободу и будущее. Уже сейчас очевидно, чем закончится война с захватчиками, поэтому и сама Украина, и ее европейские партнеры должны разрабатывать проект по ее восстановлению.

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С такой речью лидер нации выступил во время Конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Риме, передает Офис президента. Зеленский пригласил инвесторов и бизнес из Италии уже сейчас активно вкладывать в нашу экономику и безопасность (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Уже понятно, когда и чем должна завершиться эта война, которую Россия развязала против нас. Против нас всех, против всего нашего общего европейского дома. Я не сомневаюсь, что мы способны победить. Ибо мы не только верим в свои силы, но и крепко стоим и защищаем наши общие ценности в единстве. В единстве! Кто сохраняет единство и не теряет мощи, тот побеждает", – подчеркнул он.

Зеленский подчеркнул, что в этой войне мир увидел, что нужно для реальной защиты каждой нации. Мир увидел, как нужно изменить энергетику и инфраструктуру, производство и логистику, киберсистемы и образовательное пространство, оборонную промышленность и оснащение армии.

"Следовательно, в мире есть спрос на новые стандарты безопасности, чтобы каждая страна могла защититься от любых проявлений агрессии, террора или стихии. И мы в Украине создаем такие стандарты безопасности", – указал президент.

В заключение своего выступления Зеленский обозначил, что опыт Украины по обороне весьма успешен и масштабируется на жизнь других народов, других стран. Логично, что эти навыки станут частью нового фундамента безопасности мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский в одном из интервью иностранным изданиям выразил уверенность в возможности Украины победить в войне против России. По его словам, Силы обороны сейчас сильнее, чем были год назад.

"Поэтому обращаюсь к нашим союзникам: поддержите нас, потому что прежде всего это дешевая цена, которую вы должны заплатить, потому что Россия пойдет дальше", – обозначил гарант.

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