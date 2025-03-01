Президент Трамп уже всех достал, даже самых толстокожих, как и его спонсор Маск, который лезет во все щели, словно таракан. Убеждать Трампа, что с Путиным нельзя договариваться, это как толочь воду в ступе.

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Если бы Президент Зеленский смог продать Трампу украинские болота в Полесье, как алмазные копи, то ему надо сразу давать Героя Украины. Однако вышло так, как того хотела Москва. Возникает вопрос к Президенту Украины – он что, не знал, с кем он будет иметь дело и как надо говорить с Трампом? Если не знал, тогда масса вопросов к МИД и ОП. Им расставили капкан в Белом доме, а Вице-президент Джей Вэнс спровоцировал Зеленского на бессмысленную полемику и полет за океан принес больше вреда, чем пользы. Неделями и сутками работать, чтобы все это ушло коту под хвост, как-то не очень продуктивно во время войны.

Президент Зеленский проявил себя в Вашингтоне, как истинный патриот Украины, который режет правду-матку в глаза, невзирая на должности и личности. Вся Европа аплодировала ему стоя. Только вот что скажет ЗСУ, когда на фронте не будет хватать снарядов и ракет? Хороший вопрос. Что должен был сделать Зеленский?, - слышатся гневные голоса сторонников принципиальных и бескомпромиссных переговоров с Президентом Трампом. С этим лучше обратиться к Президенту Украины лично, однако по логике вещей и правилам дипломатии, когда имеешь дело с союзником агрессора (это о Трампе), то следовало бы сказать: Я приехал подписывать договор о недрах в обмен на военную и финансовую поддержку Украины. "Все-таки, - настаивал бы Джей Вэнс, имея цель поставить Зеленского в невыгодное положение, - готовы ли вы договариваться с Путиным о мире?". "Это вопрос отдельных переговоров, - должен был сказать Зеленский, - я не готов ответить на него прямо сейчас". Рядом с ним сидела вся "королевская рать" во главе с Андреем Ермаком. Она тоже не знала – как и что говорить на встрече с Президентом Трампом? Тогда за что они получают свою солидную зарплату и что там делали?