Устроили блокирование трибуны: в Раде произошла стычка, говорят о нарушении регламента. Видео

В среду, 16 июля, в Верховной Раде Украины произошла стычка между парламентариями из-за поправок к законопроекту №13157. Народные депутаты заблокировали трибуну из-за якобы нарушения регламента. В зале звучало "Позор", "Иди отсюда", а спикер Руслан Стефанчук пытался успокоить своих коллег словами.

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Об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк в Telegram. Блокированию трибуны предшествовало то, что парламентарии отклонили правку о пошлинах на сою и рапс взаконопроекте 13157 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с принятием Закона Украины "Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения".

"В Раде происходит блокирование трибуны из-за нарушения регламента. Факт в том, что зал отклонил "соевую правку", но пытались манипулировать регламентом и все равно ее протащить", – написал нардеп, добавив, что правка была о "сое", которую отклонил зал, но "Слуги народа" решить все равно зачислить ее в текст. После этого возник скандал.

Стычка у трибуны произошла между нардепом от "Европейской солидарности" Алексеем Гончаренко и нардепом от "Слуг народа", председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым.

Гончаренко в своем Telegram-канале отметил, что "слуги" снова пытаются протянуть законопроект 13157, который касается контроля промышленного загрязнения и ударит по украинским аграриям.

"Туда хотят добавить правку о пошлине на вывоз сои и рапса! Что может иметь катастрофические последствия для аграриев! В прошлый раз Гетманцев пихал ее в закон о фармации. Теперь в промышленное загрязнение", – отметил нардеп.

В прошлый раз Гончаренко также останавливал такие "нововведения", и на этот раз выступил против. Нардеп от "Евросолидарности" отметил, что "отстаивает позицию аграриев", а в Раде продолжались дискуссии относительно этой "лоббистской правки" о пошлине на вывоз сои и рапса.

"Только что правка о сое и рапсе не прошла полный учет. Но правка осталась частично. А это обман", – отметил он, подчеркнув, что делает это все Гетманцев "в наглую", потому что вносят правки в те законопроекты, которые вообще не касаются этого.

Нардеп отметил, что ставил на голосование каждую правку, но представители "Слуг народа" "устраивают скандал и не хотят допустить, чтобы голосовали каждую правку".

"Я заблокирую эту Раду н*хрен. Но этот закон не будет принят. Взять и обмануть всех аграриев – не получится", – написал парламентарий.

Гончаренко также обвинил "слуг" в нарушении регламента Верховной Рады, потому что они устраивают "какие-то частичные учета правок", что, по его словам, является нарушением. После этого он объявил о блокировании трибуны и драке возле нее.

"Выбрасываю Гетманцева с трибуны! Это позор! Все, что я хочу – поставить одну поправку. Меня не слушают и выключают микрофон!" – подчеркнул нардеп от "Евросолидарности". Он добавил, что предложил поставить одну правку, или обсудить это на согласительном совете.

На сегодняшнем заседании нардепы будут согласовывать кадровые увольнения в Кабмине. Пока министры ждут, чтобы зайти для увольнения, народные депутаты продолжают рассматривать поправки к закону 13157.

Сначала трибуну незадолго после столкновения разблокировали, но, по словам Гончаренко, он снова подошел к Гетманцеву и начал выбрасывать его с трибуны.

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