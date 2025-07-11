Удар по экспорту и коррупционные риски: в ЕВА раскритиковали налоговые инициативы ВР, связанные с недропользованием

Отдельные правки к проекту Закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с принятием Закона Украины "Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения", которые предлагают депутаты, могут иметь крайне негативные последствия для добывающей отрасли и открывают пути к коррупционным злоупотреблениям.

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Об этом заявили в Европейской бизнес Ассоциации (EBA).

"Внесудебное прекращение действия специальных разрешений на пользование недрами при наличии налоговой задолженности в размере около 3000 грн – это инициатива, которая, по мнению экспертов Комитета недропользования Ассоциации, противоречит принципу правовой определенности, создает значительные коррупционные риски и нарушает международные обязательства Украины по стабильности условий для инвесторов. В частности, речь идет о нарушении Соглашения между правительствами Украины и США по созданию инвестиционного фонда восстановления", – отметили в EBA.

Также бизнес раскритиковал инициативу повышения ставок земельного налога для горнодобывающих предприятий с 3% до 8% – для земельных участков с нормативной денежной оценкой и с 5% до 12% – для участков без такой оценки. По убеждению бизнеса, это может привести к росту себестоимости продукции, уменьшению объемов добычи и экспортной выручки, а также снижению инвестиционной привлекательности сектора.

"Добывающая отрасль – это основа сырьевой безопасности государства. Она является мощным резервом экономического роста, формируя до 60% экспортного потенциала. В таких условиях важно не допустить дополнительного давления на сектор, а наоборот – создавать возможности для его развития. Этого можно достичь путем налоговых стимулов, прозрачного регулирования и соблюдения принципов правовой стабильности. EBA призывает парламент воздержаться от принятия изменений, которые могут поставить под угрозу доверие инвесторов, и вместо этого сосредоточиться на реформах для устойчивого развития отрасли", – подчеркнули в Ассоциации.

Ранее против новых поправок выступили в Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины: там призвали ВР отклонить поправки №№70, 71, 34 и 96, чтобы не допустить усиления кризисных явлений в горнодобывающей промышленности Украины, не создавать дополнительные риски для экспорта, валютных и налоговых поступлений и занятости населения.