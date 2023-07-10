Устранение мэра Третьяка – это реакция властей по требованию отчета о 400 млн грн нецелевых расходов Ривненской ОВА – заявление 'ЕС'

Решение суда об отстранении от должности мэра Ровно Александра Третьяка – это еще один шаг в наступлении на местное самоуправление Этот шаг категорически несовместим с потребностью во внутреннем единстве, необходимом для победы над внешним врагом.

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Об этом говорится в заявлении партии "Европейская солидарность".

"Особенно некстати и опасно это выглядит накануне Вильнюсского саммита НАТО и в ожидании начала переговоров о вступлении в ЕС. В обеих структурах недвусмысленно требуют от Украины как кандидата соответствия демократическим стандартам этих важных международных структур. Кстати, атака на Третьяка произошла во время его важного международного командировки, чтобы вопреки закону рассмотреть дело без его участия", – говорится в заявлении.

В партии отметили, что случай Третьяка не одинок.

"Сегодня видим направленную атаку на местное самоуправление и дискредитацию городских голов. Власти по заказному делу "зачистили" популярного в Чернигове городского голову Владислава Атрошенко, не останавливаются атаки на столичного городского голову Виталия Кличко. Теперь из местного самоуправления пытаются выбить городского голову" , – подчеркнули в "Евросолидарности".

"В основе этого не 45 тысяч инкриминируемой ему якобы "незаконной премии главе исполкома", а 400 млн грн, которые изъяли из местного самоуправления якобы на "благородную цель укрепления обороноспособности", а с легкой и нечистой руки главы Ровенской ОВА спустили на цели, далекие" от помощи армии – прокурорам, полиции и другим тыловым структурам", – говорится в заявлении.

В партии убеждены, что из-за того, что мэр и фракция "ЕС" в горсовете Ровно требуют отчета об использовании этих средств, власти организовали заказное дело по надуманной причине.

"Обращаемся к Ассоциации городов Украины с призывом немедленно отреагировать на этот произвол и очередную атаку на городских голов, а в Ровенском городском совете требуем создать комиссию по расследованию нецелевого использования средств со стороны ОВА. Верим, что апелляция отменит позорное решение суда первой инстанции", - отметили в партии.