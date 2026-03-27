'Устала, но остается несломленной': шведский главком рассказал о впечатлениях от Украины. Видео

Главнокомандующий Вооруженных сил Швеции генерал Михаэль Классон посетил Украину в середине марта и поделился своими впечатлениями после поездки по стране. Он проехал около 3000 км, провел встречи с украинскими военными лидерами и оценил общую атмосферу в государстве.

Видео дня

Об этом генерал рассказал в интервью NBC News. По его словам, главный вывод после визита – Украина остается несокрушимой, несмотря на усталость от войны.

"Я проехал на машине 3000 км через всю Украину... Но самым важным было получить собственное представление об атмосфере в стране", – отметил Классон.

Состояние страны сейчас

Генерал уточнил, что во время поездки встретился с десятками людей и примерно с 20 военными руководителями. Он отметил, что украинское общество уставшее, что естественно в условиях длительной войны, но в то же время не сломлено.

"Мой главный вывод заключается в том, что это несокрушимая страна. Да, Украина устала, по объективным причинам, но она не является сломанной страной", – подчеркнул он. И добавил, что сейчас важно сосредоточиться на ключевых проблемах, которые требуют решения.

Детали визита

Во время пребывания в Украине Михаэль Классон провел ряд встреч с военно-политическим руководством. Шведская делегация общалась с украинскими командирами, военными и заместителем министра обороны Сергеем Боевым.

OBOZ.UA уже сообщал, что представители Швеции посетили несколько украинских городов и почтили память погибших защитников. Отдельно сообщается, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский стал первым награжденным Золотой медалью за заслуги Вооруженных сил Швеции.

В посольстве отметили продолжение поддержки Украины.

"Всюду и всегда подчеркиваем важность и продолжение шведской поддержки в жизненно важной, решительной и достойной борьбе Украины против российской агрессии", – говорится в сообщении. Там также подчеркнули, что Швеция и в дальнейшем будет оставаться солидарной с Украиной.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что правительство Швеции одобрило выделение 21-го пакета военной помощи Украине на сумму 12,9 млрд шведских крон (примерно $1,42 млрд), в который войдут системы противовоздушной обороны, дроны и ракеты большой дальности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!