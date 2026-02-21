Ускоренное вступление Украины в ЕС в случае территориальных уступок: в Брюсселе обсуждают сценарий

В Европейском Союзе обсуждают ускоренное членство Украины в случае, если она согласится на территориальные уступки ради мирного соглашения с Россией. И вступление в ЕС будет означать, что на Украину распространится обязательство по военной поддержке от других стран-членов в случае внешней агрессии.

В Брюсселе считают, что вступление Украины в ЕС возможно не позднее 2030 года. Подробности обсуждений обнародовало издание Die Welt, журналисты которого также разобрались, насколько реальными могут стать такие европейские гарантии безопасности для Украины.

В ЕС обсуждают ускоренное вступление Украины

Газета отмечает, что перспектива членства в ЕС имеет целью убедить Киев уступить территорию ради мира.

И когда это произойдет – на наше государство распространится прописанное в соглашении о Европейском Союзе обязательство государств-членов оказывать друг другу поддержку в случае внешней агрессии. И речь идет именно об обязанности, а не желании.

"Взаимная помощь не является необязательной в рамках ЕС, а является обязательством, закрепленным в договоре – в статье 42, пункте 7", – отмечала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц уже сейчас призывает европейских лидеров думать о том, как пошагово будет выполняться это обязательство, которое с момента включения его в договор в 2009 году и до недавнего времени считалось скорее формальным. Ведь после завершения холодной войны практически никто не верил в возможность нападения России на Европу, а в вопросах обороны европейцы полностью полагались на НАТО.

Сейчас все изменилось. Европейские члены НАТО сейчас сомневаются в том, что США при президентстве Дональда Трампа будут готовы защищать союзников в случае нападения РФ.

"Есть еще одна причина, почему положение ЕС о взаимной обороне, которое долго игнорировали, вероятно, станет важным политическим вопросом в ближайшие месяцы: с момента вступления Украины в ЕС это положение вступит в силу. Тогда оно потенциально станет единственной военной защитой, на которую сможет рассчитывать Киев, поскольку членство Украины в НАТО считается невозможным в течение следующих нескольких десятилетий", – пишет Welt.

Представители НАТО заявляют, что быстрое вступление Украины в ЕС "до конца этого десятилетия" выглядит практически неизбежным. Ведь мирный план из 20 пунктов, который сейчас обсуждают США, Украина и Россия, определяет как дату вступления 2027 год. И, пишет газета, несмотря на то, что европейцы непосредственного участия в обсуждении этого мирного плана не принимают – им, вероятно, "придется согласиться на быстрое вступление Украины в ЕС, если они не хотят поставить под угрозу потенциальное мирное соглашение".

В Брюсселе дипломаты на вероятность присоединения Украины к ЕС уже в следующем году смотрят с определенным скепсисом, однако признают, что в ближайшие годы это произойдет. Речь идет о вступлениии "в 2028, 2029 или самое позднее в 2030 году".

Президента Украины Владимира Зеленского такие размытые "дедлайны" не очень устраивают.

"Нам нужна дата, иначе Россия попытается нас заблокировать – непосредственно или через другие (европейские) страны", – сказал он во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Трамп настаивает на заключении мирного соглашения

Брюссельские дипломаты указывают на то, что американцы на трехсторонних переговорах, похоже, продвигают соглашение, по которому Россия получит "богатый ресурсами Донбасс", Украина же взамен должна получить членство в ЕС и гарантии безопасности.

Сейчас Трамп оказывает значительное давление на Киев, с требованием согласиться на предложенные условия – и сделать это как можно быстрее, "в идеале до 4 июля, 250-й годовщины Соединенных Штатов".

Газета объясняет: продавив Киев, Трамп мог бы "выставить себя миротворцем и набрать обороты на предстоящих выборах в Конгресс осенью".

"Россия хочет достичь соглашения, а Зеленский должен уступить. Иначе он потеряет огромную возможность. Он должен действовать", – сказал Трамп недавно.

Фактически, Вашингтон ставит Украину перед выбором: отдать часть своей территории в обмен на членство в ЕС и гарантии безопасности.

"Но могут ли европейцы согласиться с этим? Дипломаты в Брюсселе заявили, что Зеленскому "нужен настоящий козырь в разменной борьбе", если он хочет продвинуть территориальные уступки России среди украинского населения. Поэтому ЕС может быть готов согласиться на быстрое вступление Украины. Но все понимают, что такой шаг не может быть достигнут в рамках упорядоченного процесса вступления. Просто не хватает времени, и Киев все еще находится в световых годах от надлежащего вступления по предварительным процедурам расширения во многих сферах, таких как коррупция и верховенство права. Но как тогда может выглядеть вступление Украины?" – задает риторический вопрос Welt.

И тут же отвечает на него – словами Урсулы фон дер Ляйен, которая в начале февраля на встрече с послами ЕС говорила об "обратном расширении".

"За этим брюссельским технократическим жаргоном кроется простое уравнение: сначала происходит полное присоединение Украины (и Молдовы), а затем постепенное внедрение. Присоединение частями, так сказать", – пишет газета.

Интеграция поэтапно

Речь идет о том, что после обретения формального членства в ЖЕС, сначала Украина будет на несколько лет исключена из единого рынка и всей сельхозполитики ЕС.

"В прошлом были процессы поэтапной интеграции, в которых не все аспекты полноценного членства активировались сразу после вступления, например, ограничение свободного передвижения работников при расширении ЕС на восток. Поэтому строго ограниченное начальное вступление Украины в ЕС, вероятно, будет юридически возможным", – считает профессор европейского и международного права, директор Europa-Institut Саарландского университета Тилль Патрик Голтерхус.

В то же время относительно применения пункта о военной помощи сразу после вступления Украины (как этого хотят в Киеве и Вашингтоне) у него есть сомнения.

"Вступление государства в ЕС, ограниченное пунктом о помощи, является абсолютно непроверенным и не соответствует фундаментальным принципам и механизмам предыдущей европейской политики расширения", – отметил Голтерхус, добавив, впрочем, что это не делает его невозможным.

До сих пор Украина надеялась на надежные гарантии безопасности от ядерной державы – США. В Европе же уже практически никто не предполагает варианта, что Трамп отправил бы в Украину американских солдат. К тому же, с января ситуация с гарантиями безопасности от США "изменилась не в пользу Украины". Поэтому при таких условиях вступление в ЕС становится для Киева особенно актуальным.

Однако это же вызывает появление все большего количества скептиков в самом ЕС.

"В течение последних двух лет военные круги в Брюсселе почти единогласно заявляли, что многие страны ЕС отклонили быстрое вступление Украины, частично потому, что они в таком случае "попали бы в катастрофическую оборонную ловушку", как выразился один военный чиновник ЕС. По этой причине Брюссель и Берлин долгое время стремились избежать дебатов по статье 42, пункту 7. Но теперь его нужно возглавить. Именно поэтому Мерц и фон дер Ляйен неожиданно взяли на себя инициативу", – говорится в материале.

В то же время, подчеркивает Welt, упомянутый пункт соглашения о ЕС не означает, что страны-члены должны будут отправлять в Украину свои войска.

"Вступление Украины в ЕС не приведет автоматически к обязательству других государств-членов ЕС оказывать военную поддержку в войне против России. Даже после вступления Украины в ЕС Германия не обязана отправлять немецких солдат в Украину. Украина не будет иметь права согласно статье 42, пунктом 7 требовать этого", – считает директор Europa-Institut Саарландского университета.

Как именно оказывать помощь – зависит, скорее, от государств-членов. Поэтому, по словам Голтерхуса, Украина даже после вступления в ЕС не будет иметь достаточных гарантий безопасности от будущих нападений.

Такие гарантии безопасности вместо этого должны быть организованы, "например, через обязательное обязательство согласно международному праву в случае вооруженного нападения". Однако такое обязательство было бы возможным даже сегодня, то есть без вступления в ЕС.

Холтерхус указывает на еще один вопрос – относительно того, как можно активировать и внедрить пункт о взаимопомощи .

"Статья 42, пункт 7, не регулирует процедуры предоставления взаимопомощи. Она не уточняет, кто в конечном итоге решает, произошло ли нападение, ни какие конкретные шаги необходимо предпринять для выполнения обязательств", – отметил эксперт.

И это нельзя легко изменить без внесения изменений в договоры ЕС, что сейчас считается невозможным, добавляет газета.

"Согласно информации, полученной Welt, статья 24 Договора о ЕС запрещает любое дальнейшее развитие пункта о взаимопомощи путем регламентов или директив. Следствие: в Брюсселе может возникнуть хаос, если пункт о взаимопомощи придется применять в случае Украины. Кроме того, в отличие от НАТО, ЕС не имеет так называемой интегрированной командной структуры в военной сфере, которая могла бы организовывать и проводить операции. Верховный представитель ЕС Кая Каллас намерена детально рассмотреть этот вопрос во время презентации новой стратегии безопасности ЕС этим летом. Оборонная политика ЕС может оказаться на грани настоящей революции", – резюмирует издание.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ЕС обвинили Москву в затягивании мирных переговоров. В Европе убеждены, что Россия должна продемонстрировать готовность к компромиссам на пути к мирному соглашению. Вместо этого она тянет время и собирается воевать до тех пор, пока имеет на это возможности.

