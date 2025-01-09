Усиление ПВО и ситуация на поле боя: Зеленский во время 'Рамштайна' обсудил с Остином поддержку Украины

Президент Владимир Зеленский и министр обороны США Ллойд Остин провели переговоры в рамках 25-й встречи в формате Рамштайн. Основными темами для обсуждения стали ситуация на фронте, потребности Украины в БПЛА и усиление украинской ПВО.

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Подробностями встречи Зеленский поделился в официальном Telegram-канале. "В рамках заседания "Рамштайна" встретился с министром обороны США Ллойдом Остином. Обсудили поддержку Украины", – сообщил президент.

Он добавил, что основными темами разговора стали ситуация на поле боя, роль дронов и оборонные потребности Украины в отношении БПЛА разных типов.

Президент поблагодарил Соединенные Штаты за объявленный во время "Рамштайна" пакет помощи на 500 млн долларов, сообщили в Офисе президента.

"Украина благодарна США, всему американскому народу, обеим партиям и обеим палатам за поддержку, которая помогает беречь независимость и защищать жизнь людей в борьбе против непровоцированной и преступной российской агрессии", – поблагодарил украинский лидер.

Также Зеленский и глава Пентагона подробно обсудили ситуацию на поле боя, в частности, на Покровском направлении, и ход Курской операции.

Оба чиновника отметили решающую роль дронов на этом этапе войны, Зеленский также рассказал об оборонных нуждах Украины в отношении беспилотников разных типов.

"Сильные позиции Украины на поле боя важны для приближения справедливого и продолжительного мира", – заявили в ОП.

Одной из главных тем встречи также стало выполнение решений Вашингтонского саммита НАТО, в частности, усиление украинской ПВО.

Зеленский и Остин обсудили усиление противовоздушной обороны Украины и перспективы передачи дополнительных систем ПВО, в частности, в сотрудничестве с другими странами.

Среди обсужденных вопросов также – дальнейшая деятельность Коалиции в формате "Рамштайн" и запуск инициативы НАТО "Безопасная помощь и обучение для Украины" (NSATU).

Как сообщал OBOZ.UA, 9 января Зеленский самолетом прибыл в Германию на 25 встречу в формате "Рамштайн". В нынешнем заседании, которое может стать последним, участвуют министры обороны 54 стран.

Выступая на "Рамштайне", президент Украины рассказал, что в Курщине армия КНДР потеряла уже около 4 тыс. человек. Зеленский также сказал, что БПЛА изменили природу войны и призвал работать в этом направлении.

Детальнее о выступлении Зеленского на "Рамштайне" читайте в материале OBOZ.UA.

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