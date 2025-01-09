Усиление ПВО и ситуация на поле боя: Зеленский во время "Рамштайна" обсудил с Остином поддержку Украины
Президент Владимир Зеленский и министр обороны США Ллойд Остин провели переговоры в рамках 25-й встречи в формате Рамштайн. Основными темами для обсуждения стали ситуация на фронте, потребности Украины в БПЛА и усиление украинской ПВО.
Подробностями встречи Зеленский поделился в официальном Telegram-канале. "В рамках заседания "Рамштайна" встретился с министром обороны США Ллойдом Остином. Обсудили поддержку Украины", – сообщил президент.
Он добавил, что основными темами разговора стали ситуация на поле боя, роль дронов и оборонные потребности Украины в отношении БПЛА разных типов.
Президент поблагодарил Соединенные Штаты за объявленный во время "Рамштайна" пакет помощи на 500 млн долларов, сообщили в Офисе президента.
"Украина благодарна США, всему американскому народу, обеим партиям и обеим палатам за поддержку, которая помогает беречь независимость и защищать жизнь людей в борьбе против непровоцированной и преступной российской агрессии", – поблагодарил украинский лидер.
Также Зеленский и глава Пентагона подробно обсудили ситуацию на поле боя, в частности, на Покровском направлении, и ход Курской операции.
Оба чиновника отметили решающую роль дронов на этом этапе войны, Зеленский также рассказал об оборонных нуждах Украины в отношении беспилотников разных типов.
"Сильные позиции Украины на поле боя важны для приближения справедливого и продолжительного мира", – заявили в ОП.
Одной из главных тем встречи также стало выполнение решений Вашингтонского саммита НАТО, в частности, усиление украинской ПВО.
Зеленский и Остин обсудили усиление противовоздушной обороны Украины и перспективы передачи дополнительных систем ПВО, в частности, в сотрудничестве с другими странами.
Среди обсужденных вопросов также – дальнейшая деятельность Коалиции в формате "Рамштайн" и запуск инициативы НАТО "Безопасная помощь и обучение для Украины" (NSATU).
Как сообщал OBOZ.UA, 9 января Зеленский самолетом прибыл в Германию на 25 встречу в формате "Рамштайн". В нынешнем заседании, которое может стать последним, участвуют министры обороны 54 стран.
Выступая на "Рамштайне", президент Украины рассказал, что в Курщине армия КНДР потеряла уже около 4 тыс. человек. Зеленский также сказал, что БПЛА изменили природу войны и призвал работать в этом направлении.
Детальнее о выступлении Зеленского на "Рамштайне" читайте в материале OBOZ.UA.
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