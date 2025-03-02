Глава Европейском комиссии Урсула фон дер Ляен поддержала Украину накануне саммита в Лондоне. Она отметила, что поддержка ЕС может привести к справедливому и прочному миру в Украине.

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Также она подчеркнула, что слабость порождает еще больше войны. Об этом глава Еврокомиссии заявила на своей странице в соцсети Х.

По ее словам, говоря о поддержке Украины в войне против России, важно не забывать одновременно усиливать европейскую оборону. При этом фон дер Ляйен подчеркнула, что путь к настоящему миру может лежать только через силу.

"Направляюсь в Лондон, чтобы подчеркнуть постоянную поддержку Украины со стороны Европы, которая может привести к справедливому и прочному миру в Украине. Путь к миру – это сила. Слабость порождает еще больше войны. Мы поддержим Украину, одновременно усиливая европейскую оборону", – заявила глава Европейском комиссии.

Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что намерен вместе с Францией и Украиной разработать новый план мирного урегулирования российско-украинской войны. Глава британского правительства подчеркнул, что к этому процессу могут присоединяться другие страны.

Ранее сообщалось, что на саммите в Лондоне 2 марта Турция повторит предложение провести мирные переговоры между Украиной и Россией. В Анкаре уверены, что любые будущие мирные переговоры должны включать обе страны.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия продолжает демонстрировать свои отношения с антиамериканскими силами, несмотря на попытки диктатора Владимира Путина продемонстрировать готовность к переговорам.

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