'Уничтожили все крылатые ракеты врага': Зеленский в Нидерландах рассказал об эффективности самолетов F-16

В Воздушных Силах ВСУ среди прочего есть и истребители F-16, которые действуют очень эффективно. Сейчас эти самолеты применяются как составляющая противовоздушной обороны, и в целом украинская ПВО демонстрирует высокие результаты. В плане первоочередности украинские защитники испытывают недостаток не в технике, а в количестве ракет для перехвата вражеской баллистики.

Об этом президент страны Владимир Зеленский заявил 16 апреля, после общения с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном. Вопрос возник на фоне ранее обнародованной информации о нехватке в Украине обещанных партнерами F-16.

Уничтожается более 90% целей

Отвечая на вопрос о работе украинских защитников неба, президент привел в пример ночную воздушную атаку, которую враг совершил 16 апреля. В частности, он сообщил, что ПВО, в том числе и самолеты ВС, "уничтожили все крылатые ракеты врага", которые россияне направили на страну.

"У на есть перехватчики, есть F-16 и другие системы ПВО. Они уничтожили все крылатые ракеты врага. Сбито более 600 БпЛА. В общем более 90% целей уничтожается. Но у нас есть большой дефицит антибаллистических ракет", – отметил Владимир Зеленский.

Атака по стране

Президент добавил, что из-за дефицита боеприпасов для систем ПВО, в том числе перехватчиков типа "земля-воздух" и "воздух-воздух", последняя воздушная атака российских агрессоров имела такие печальные последствия.

"По меньшей мере 17 человек погибли в результате воздушной атаки России, более 100 – ранены", – сказал украинский лидер.

Он также добавил, что вопрос усиления ПВО обсуждался с премьером Нидерландов, и сотрудничество в этом направлении продолжается.

Дефицит ракет

"Мы должны постоянно координировать подобные вещи, чтобы об Украине никто не забыл. К сожалению, Украина должна сама напоминать об этом. Всем известно, что у нас есть дефицит ракет-перехватчиков, но в каждой стране есть свои внутренние вопросы и проблемы, поэтому это ежедневная борьба за выживание", – отметил Владимир Зеленский.

Речь идет о войне Ближнем Востоке – Как известно, Иран атакует с воздуха другие страны Персидского залива, из-за чего в мире неожиданно появился "дефицит ракет для ПВО".

"Надеюсь, что США не прекратят поставки нам дефицитных систем. Учитывая риски увеличения эскалации на Ближнем Востоке, такие риски могут быть", – отметил президент.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что его страна уже передала Украине шесть обещанных истребителей F-16. Вскоре эти самолеты, которые ремонтируются в Бельгии, будут включены в состав украинских Воздушных сил.

Этому предшествовала информация, что две страны из Коалиции истребителей – Бельгия и Норвегия – до сих пор не передали Украине ни одного F-16, хотя обе присоединились к инициативе усиления Воздушных сил ВСУ этими самолетами еще в 2023 году. В общем, как сообщалось, у них "зависли" 36 истребителей – едва ли не половина из обещанных Киеву партнерами.

Министр обороны Норвегии, который подтвердил, что самолеты еще остаются в бельгийской мастерской, отметил, что это Украина определяет приоритеты, в том числе по подготовке новых самолетов.

Кстати, по словам главы Минобороны Украины Михаила Федорова, Брюссель подтвердил намерение передать Украине дополнительные истребители F-16 и обеспечить поставки запчастей для имеющихся самолетов.

