"Уничтожение национальных ценностей": на Волыни депутаты выступили против гражданского партнерства для однополых и разнополых пар
Депутаты Луцкого городского совета большинством голосов подписали обращение к Верховной Раде, выступив против инициативы по законопроекту №9103 "О создании института гражданского партнерства для однополых и разнополых пар". Местные политики убеждены, что данное новшество способно уничтожить национальные ценности, которые столетиями сохраняли украинцы.
Об этом сообщается на сайте Луцкой мэрии. Там же опубликована полная версия документа, направленного в парламент.
"Семейное воспитание на основе традиционных ценностей – это залог сильной нации, где дети как преемственность поколений – основа мотивации защищать свой дом с оружием в руках. Однако уже более пяти лет в Министерстве образования и науки Украины работает так называемая антидискриминационная экспертиза школьных учебников, пропагандирующая в образовании гендерную идеологию, которая разрушает здоровое психосексуальное развитие детей, и продвигает идеи ЛГБТ-движения в украинские учебные заведения", – отметили избранники общины.
Луцкие депутаты убеждены, что если их столичные коллеги примут неоднозначный закон, то это неизбежно повлечет за собой следующий этап: признание однополых браков. Они категорически отрицают, что защита традиций и нравственных основ – калька российских "скреп", а подобные утверждения являются не более, чем ложной манипуляцией.
"Предложение предоставить государственное признание гомосексуальным союзам депутатка от фракции "Голос" Инна Совсун лукаво отождествляет с заботой об армии. Мол, если даже мизерное количество гомосексуалистов в Вооруженных Силах, то государство должно выполнять требования ЛГБТ… Так можно и согласиться с требованиями педофилов и наркоманов", – считают авторы письма.
Они настоятельно призывают парламентариев не принимать скандальный закон. Тем самым будет защищена не только моральная сторона традиционных семей, но и юридическая составляющая.
"Именно это закреплено в нашем основном законе (ст.51) и Семейном кодексе (ст.21), где брак определяется как союз женщины и мужчины. Именно на таких ценностях семьи воспитывались наши защитники", – заключают представители действующего созыва.
Как сообщал OBOZREVATEL, аналогичную реакцию законопроект, защищающий права ЛГБТ-сообщества в Украине, вызвал и у духовенства Греко-католической церкви. По их мнению, подобные инициативы подрывают институты традиционной семьи, которая составляет основу здоровой нации, а также требует серьезной общественной дискуссии.
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